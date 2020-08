Nun doch: Vier neue Corona-Fälle in Wolgast

Wolgast

Rolle Rückwärts im Fall der kontrollierten Inder in der Wolgaster Innenstadt. Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim am Mittwoch auf Nachfrage mitteilt, sind nun doch vier der fünf Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Am Dienstag hieß es noch, dass alle Tests negativ waren. „Offenbar gab es bei uns einen Fehler in der Kommunikation“, bedauert er die falsche Mitteilung.

Da es sich um eine Häufung von Fällen handelt, gab der Landkreis auch preis, dass es sich um die Personengruppe aus Wolgast handelt. Alle befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Normalerweise werden die Zahlen nur für den gesamten Landkreis und nicht für einzelne Ämter herausgegeben.

Die Polizei fand bei der Corona-Kontrolle auch eine Schlafmohn-Plantage und konfiszierte diese. Neben den Indern wurde eine weitere Person im Landkreis positiv getestet. Dabei handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus der Türkei. Froitzheim machte deutlich, dass das Thema Corona im Kreis noch nicht ausgestanden ist.

Von Hannes Ewert