Nur noch 2G-Partys auf Usedom? Veranstalter bangen um die Partygäste

Zinnowitz

Für Veranstalter und Betreiber von Diskotheken brechen gerade spannende Zeiten an. Seit Freitag gilt in Mecklenburg-Vorpommern nämlich ein 2G-Optionsmodell für Veranstalter. Das Landeskabinett hatte am Dienstag beschlossen, Veranstaltern die Wahl zu lassen, ob sie den Zugang bei Events auf Geimpfte und Genesene (2G) beschränken, oder ob sie weiter auch Getestete (3G) zulassen wollen. Wählen Veranstalter das 2G-Modell, so dürfen andere Hygieneauflagen, wie Abstand, Maskenpflicht oder Kontaktnachverfolgungspflichten, entfallen.

Gäste mit der 2G-Regel werden diskriminiert

Für Dirk Metzler, dem Betreiber des Hühnerstalls in Zinnowitz, wäre es diskriminierend, Gäste vor der Tür stehen zu lassen, nur weil sie nicht geimpft oder genesen sind. Er will weiterhin auf das 3G-Modell setzen. „Ich schätze, dass rund die Hälfte unserer bisherigen Gäste geimpft oder genesen waren. Die anderen haben den Nachweis über einen Schnelltest mitgebracht. Wer keinen hatte, konnte noch einen Selbsttest vor Ort machen“, sagt er. Metzler denkt, dass kaum jemand Geld ausgibt, um für einen Discoabend einen PCR-Test machen zu lassen. „Wenn der PCR-Test 50 Euro kostet und dann noch Eintritt gezahlt werden muss – das kann sich niemand mehr leisten. Dann haben wir weniger Gäste“, erklärt er.

Als die Diskotheken landesweit Anfang August wieder mit ihrem Betrieb starten durften, hatte Metzler relativ viel Hoffnung. „Man hat den Gästen richtig angemerkt, dass sie mal wieder Lust auf Feiern und Tanzen hatten. Vor dem Lokal bildeten sich lange Warteschlangen“, erzählt er. Heute habe sich das Aufkommen wieder normalisiert. „Gerade die Urlauber, die in ihrer Heimat noch nicht tanzen durften, haben sich auf einen Abend im Hühnerstall gefreut. “, so Metzler.

Veranstalter entscheiden über 2G oder 3G

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) betonte in dieser Woche, dass allein der Veranstalter entscheide, ob das 2G-Modell für eine Veranstaltung gelten solle. Und damit wird die Entscheidung, ob eine Veranstaltung stattfinden kann oder nicht, komplett den Organisatoren überlassen. Das findet René Haupt aus Wolgast, der als DJ Melody und Partyveranstalter durch die Lande zieht, ziemlich herausfordernd. „Wir Veranstalter tragen ja das wirtschaftliche Risiko für alles – vom Sicherheitsmann an der Tür bis hin zur Servicekraft muss alles bezahlt werden. Und wenn nicht genügend Gäste kommen, rechnet sich eine Veranstaltung nicht“, sagt er.

„Dorfbums“ bei Pasewalk ist abgesagt

Eine der größten eigenen Events des Herbstes – der „Dorfbums“ in Rothenklempenow bei Pasewalk – musste bereits lange im Vorfeld abgesagt werden. Mit rund 1000 Leuten hätte er gerechnet. „Wir haben gemerkt, dass die jungen Leute in den Städten – zum Beispiel Greifswald – mehr geimpft sind als die Gleichaltrigen im ländlichen Raum. Deswegen war das Risiko für uns zu groß, eine Veranstaltung dieser Größenordnung durchzuführen“, sagt er.

Große eigene Veranstaltungen hat René Haupt gerade nicht in der Pipeline. „Wir sind gerade eher die Zulieferer für andere Events mit Ton- und Lichttechnik“, erzählt er. Seine Mitarbeiter befinden sich aufgrund der sehr überschaubaren Auftragslage noch in Kurzarbeit. „Einige haben auch schon das Unternehmen verlassen, weil ihnen einfach die Perspektive fehlt. Menschlich kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass man sich nach anderen Jobs umschaut.“

Jahreswechsel möglicherweise mit Festzelt in Karlshagen

Sämtliche Oktoberfeste finden in diesem Jahr nicht statt – auch die Karnevalssession dürfte in diesem Winter ziemlich geräuschlos vonstattengehen. Licht am Ende des Tunnels sieht René Haupt zum Jahresende. „Wir hoffen, dass wir den Jahreswechsel in Karlshagen feiern können – mit Festzelt und allem drum und dran. Nur von einem Glühweinstand kann niemand leben“, erklärt er. Trotzdem versprüht René Haupt etwas Optimismus. „Kleinere Sachen sind ja schon wieder möglich – immerhin etwas“, sagt er. Zum Beispiel trete er hier und da als DJ auf.

Von Hannes Ewert