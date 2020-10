OZ-Baumpflanzaktion: Stagnieß bekommt einen bunten Waldrand

Stagnieß/Koserow

Ein bunter Waldrand soll am Sonnabend ab 11 Uhr nahe des Hafens Stagnieß entstehen. Im Rahmen der großen OZ-Baumaktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ wird im Bereich des Forstamtes Neu Pudagla auf der Insel Usedom eine Fläche von 0,4 Hektar neu aufgeforstet. Dazu kommen 200 Pflanzen neu in die Erde.

Als Baumarten wurden 1,20 Meter große Wildobstbäume – Apfel, Birne und Kirsche – und 15 weitere heimische Baum- und Straucharten wie Eibe, Schwarzdorn, Schlehe, Liguster und Rosen ausgewählt. Mit der Pflanzaktion soll ein Waldrand gestaltet werden, der besonders für Bienen und andere Insekten attraktiv ist und von dem später das heimische Wild profitiert. Auch Eberhard Florin, der den Imkerverein Insel Usedom e.V. mit viel Anschaulichem rund um die Biene bei dieser Pflanzaktion vertritt, wird berichten, wie wichtig gerade der Liguster für die Bienen und anderen Insekten ist.

Treffpunkt für die große Baumpflanzaktion als Bestandteil der Usedomer Wildwochen ist der Hafen Stagnieß, der über die B111 und dann aus Richtung Ückeritz rechts und aus Richtung Bansin links abbiegend zu erreichen ist. Die Kurverwaltung Ückeritz hält 20 Parkplätze direkt am Hafen vor. Wer mit der Usedomer Bäderbahn anreist, läuft entlang der B111 auf dem kombinierten Geh-/Radweg etwa 12 bis 15 Minuten bis zum Parkplatz am Hafen Stagnieß.

Die Spaten fürs Pflanzen stellt das Forstamt. Gepflanzt wird von 11 bis 14 Uhr. Maximal 50 Teilnehmer können an der Pflanzaktion teilnehmen, deshalb bittet das Forstamt um Voranmeldung unter: neupudagla@lofa-mv.de.

Zumba-Kursin Koserow

Zu einem Zumba-Kurs wird am Sonnabend um 16 Uhr nach Koserow in die Franka-Dietzsch-Sporthalle eingeladen. Die beiden Trainerinnen Susanne Haupt und Prisca von Voss wollen zusammen mit dem Koserower Sportverein Zumba auch auf Usedom als tänzerisches Angebot zum „Abreagieren“ nach der Arbeit etablieren. Prisca von Voss ist ausgebildete Zumba-Trainerin und hat zuvor Kurse in Bremen gegeben. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Walzer und Discofoxim Parkhotel

Das Parkhotel am Glienberg in Zinnowitz bietet bis zum 4. Dezember immer freitags um 20 Uhr eine offene Tanzstunde. Ob Anfänger, Wiedereinsteiger oder Wiederholer: los geht’s mit ein paar Walzerschritten, dann eine gemütliche Rumba, flotte Discofox-Beats und als Abschluss noch Line Dance und den „Huckelbuck“. Danach lässt es sich gut gelaunt ins Wochenende starten. Der Eintritt kostet pro Person 10 Euro. Das Hotel muss mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden, beim Tanzen geht’s auch ohne.

Traumweberabendin Klein Jasedow

Das Klanghaus am See in Klein Jasedow lädt am Sonntag, den 25. Oktober, von 19 bis 21 Uhr zum Traumweberabend mit Ingo Böhme ein. Verwoben werden sollen Träume, Klänge und Bewegungen.

Von Cornelia Meerkatz