OZ-Eisdielentest: Der Vorjahressieger Eiscafé Moritz auf Usedom ist wieder im Finale

Koserow

„Das ist ja cool, dass wir zum zweiten Mal im Endausscheid sind“, freut sich Doreen Grambow-Knuth, die Inhaberin des Eiscafés „Moritz“ in Koserow. Mit deutlichem Vorsprung siegte der Vorjahressieger aus MV im lokalen Wettbewerb der besten Eisdienel der Insel Usedom und des Umlandes. Knapp 87 Prozent der 647 OZ-Leser stimmten für das Eiscafé Moritz in Koserow. Auf Platz zwei landete das Eiscafé Iris, knapp vor dem Gelatoni in Zinnowitz.

„Die vielen positiven Stimmen zeigen uns, dass wir mit eiskalter Vielfalt punkten können, immerhin sind 38 verschiedene Eissorten im Angebot. Und unseren Gästen gegenüber wird Zuvorkommenheit und Freundlichkeit groß geschrieben. Auch das zeigen die Abstimmungen“, meint eine gut gelaunte Doreen Grambow-Knuth.

Kunden sollen auch im Finale voten

Nun gilt es, auch im Endausscheid zu punkten. „Deshalb werden unsere Kunden bitten und entsprechend motivieren, für uns zu voten. Wir hoffen, dass es dann wieder für eine Platzierung ganz vorn reicht“, meint die Chefin.

Wer wird die beste Eisdiele MV’s 2021: Stimmen Sie hier im Finale ab!

Die Abstimmung im Finale läuft bis zum 19. September um 12 Uhr. Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von Cornelia Meerkatz