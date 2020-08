OZ-Eisdielentest: Diese Eisdiele ist der Favorit auf Usedom

Koserow

Endspurt im OZ-Eisdielentest: Bis zum 26. August haben die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG die Möglichkeit, die beliebteste Eisdiele in MV zu küren.

Bekanntlich ist bei diesen Temperaturen ein Eis genau das Richtige. Und viele OZ-Leserinnen und Leser von der Insel Usedom und dem angrenzenden Festland haben bisher schon abgestimmt, sodass die Eisdielen aus der Region ziemlich weit vorn im Ranking liegen. Spitzenreiter ist bisher das Eiscafé Moritz in Koserow mit 288 Stimmen.

Mit deutlichem Abstand auf Platz 2 liegen das Eiscafé Gelatoni in Zinnowitz und das Eiscafé Florian in Bansin mit jeweils 20 Stimmen. Das Eiscafé Rialto in Heringsdorf hat 15 Stimmen, das Terrassencafé Lau in Ahlbeck hat nur eine Stimme weniger, nämlich 14 Nennungen. Auf sieben Stimmen kommt das Eiscafé Rendezvous in Wolgast. Je sechs Stimmen gibt es bisher für zwei weitere Koserower Eisdielen: Das Eiscafé La Fleur und das Eiscafé Iris. Und vier Mal wurde bisher die Eisdiele „Alter Zeitungsstand“ in Zempin genannt.

Also, stimmen auch Sie noch ab, wer auf Usedom oder in Wolgast die Ihrer Meinung nach beste Eisdiele ist. In einer weiteren Umfrage wird dann ein Landessieger gewählt.

Absahnen können übrigens nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele Ihrer Wahl.

Von Cornelia Meerkatz