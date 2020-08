OZ-Eisdielentest: Diese Eisstände sind dabei – Jetzt noch mitmachen

Rostock

Diese heißen Tage sind perfekt geeignet für ein kühles Eis. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht auch in diesem Jahr wieder die beste Eisdiele in MV. Egal ob großes Eiscafé oder kleiner Eisstand auf dem Land – alle haben die gleichen Chancen. In der ersten Runde suchen wir Ihre Vorschläge für die beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern.

Über 500 Menschen haben bisher ihre Stimme abgegeben und einen Vorschlag eingereicht. Bislang wurden mehr als 60 verschiedene Eisdielen im ganzen Land nominiert. Darunter sind das Eiseck Damitz in Prohn, das Café Moritz in Koserow auf Usedom, die Barther Eismanufaktur, Glassimo in Dierhagen/ Neuhaus und viele weitere.

Anzeige

Auch das Eiscafé Tiziano in Zingst, die Eisdiele am Alten Strom in Warnemünde und Gelatoni in Zinnowitz sind unter den Vorschlägen.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Eis-Trends 2020: So schmeckt der Sommer in Mecklenburg

Jetzt noch mitmachen und gewinnen

Bis Sonntagabend können noch Ideen eingereicht werden. Am Montag kann für die beste Eisdiele in den Regionen abgestimmt werden. Unter allen Lesern, die einen Vorschlag einreichen oder später bei der Abstimmung teilnehmen, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele der Wahl.

Geben Sie hier ihren Vorschlag ab.

Viel Spaß beim Mitmachen!

Von OZ