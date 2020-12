Greifswald

Im Sommer habe ich Ihnen an dieser Stelle eine App empfohlen, mit der man Pflanzen am Wegesrand bestimmen kann, heute möchte ich Ihren Blick zum Sternenhimmel lenken. Für alle, die (wie ich) noch den Großen Wagen erkennen können, aber danach ins Schleudern geraten, gibt es auch hier eine kostenfreie Smartphone-App, die wirklich Spaß macht. Sky Guide nennt sie sich. Einmal installiert, hält man das Handy abends in Richtung des unbekannten Sternbildes, aus den Positionsdaten errechnet die App das Ergebnis und stellt es in wunderschönen Grafiken dar. Bewegt man das Handy, geht das Programm live mit.

Jupiter und Saturn verschmelzen für das Auge

In den kommenden Tagen gibt es zwischen Sonnenuntergang und 19 Uhr am Südwesthimmel sogar etwas ganz Besonderes zu sehen. Jupiter und Saturn kommen sich optisch so nah, dass die Planeten wie ein einziger großer Stern wirken. Das könnte sogar der Ursprung der Legende des „Sterns von Bethlehem“ sein. Und für alle Eltern, die sich überlegen, ob der Nachwuchs dafür zu begeistern ist: Ja, es gibt auch ein Einhorn am Himmel!

Von Anne Ziebarth