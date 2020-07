OZ-Kolumne aus Wolgast: Der radelnde Verkehrsminister

Wolgast

Wir war’n mit dem Radl da ... Mit „wir“ meine ich Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) und ich. Am Dienstag fuhren wir zur Übergabe des Fördermittelbescheids für den Wolgaster Fischmarkt mit dem Fahrrad vor. Der SPD-Politiker war damit natürlich nicht aus Schwerin angereist. Aber er hatte sein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und war zur Baustelle geradelt.

Auch ich hatte den fahrbaren Untersatz stehen lassen und hatte stattdessen den Radweg am Wasser entlang genommen. Auch in den Tierpark ging/geht es als Pedalritter: Pegel anlässlich des Landeszootages heute in Greifswald, ich gestern in Wolgast. Vorbildlich!

Denn Radfahren ist nicht nur gesund und stärkt die Beinmuskeln, man lernt die jeweiligen Orte mal wieder aus einer anderen Perspektive kennen. Probieren Sie es doch auch mal aus.

Von Cornelia Meerkatz