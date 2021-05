Wolgast

Heute, am 28. Mai ist der „Tag des Nachbarn“. Aus diesem Grund stehen heute bei mir schon Blumen und eine leckere Torte parat. Denn auf diese Weise kann ich mich einmal revanchieren für viele kleine gute Taten, ohne die es in meinem Haushalt manchmal ganz schön schlecht aussähe.

Ich denke an angenommene Pakete, das Blumen gießen in meiner Abwesenheit, an aufmunternde Worte, die mich wieder zum Lachen bringen, ein geborgte Geschirrspül-Tabs, die ich vergaß zu kaufen, an Hilfe bei tropfenden Wasserhähnen und an fröhliche Gartenpartys als Zeichen des Zusammenhalts.

Der besondere deutschlandweite Aktionstag macht deutlich, dass es überall im Land angenehme Menschen als Nachbarn gibt, die zupacken, wenn Hilfe not tut und die mit einem Lächeln zeigen, dass sie gern für andere da sind. Deshalb möchte ich gern an meine tollen Nachbarn etwas zurückgeben und ganz laut DANKE sagen.

Von Cornelia Meerkatz