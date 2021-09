Wolgast

Was für ein schönes Straßenfest am Donnerstagnachmittag in der Wolgaster Steinstraße. Es war so schön, dass ich gleich 15 Stunden und 36 Minuten dort geblieben bin. Wie das geht, wo das Fest doch nach tollen vier Stunden beendet war, wollen Sie wissen?

Ganz einfach – ich habe mich (wieder mal) auf der Luca-App nicht ausgeloggt. Ich verharrte in der Party-Dauerschleife. Und konnte fast nahtlos ein langes Party-Wochenende am Wolgaster Stadthafen genießen, wo am Freitag und Samstag erst eine 90er/2000er-Jahre und dann die große Schlagerparty mit DJ Alex Stuth gefeiert wurde.

Wolgasts Bürgermeister im Männerparadies

Da hatte die Luca-App ganz schön zu tun. Aber witzig ist es schon, wenn man dieses Ausloggen mal vergisst. Dann verbringt man(n) wie Wolgasts Bürgermeister auch mal eine Nacht im Baumarkt. Wobei das für Männer ja eine Traumvorstellung ist – eine ganze Nacht allein zwischen Schrauben, Bohrern, Schleifern und anderem elektrischem Gerät. Und wo haben Sie schon mal Luca sei Dank ganze Nächte und halbe Tage zugebracht?

Von Cornelia Meerkatz