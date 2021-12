OZ-Kolumne von Usedom: Koffer wecken Reiselust

Zinnowitz

Für die einen ist es nur eine Möglichkeit, seine Habseligkeiten so platzsparend wie möglich unterzubringen, für die anderen ist es ein Zeichen von Freiheit und Urlaub. Die Rede ist vom Koffer. Gerade in diesen Tagen sind wieder vermehrt Kofferträger unterwegs, die den Jahreswechsel auf der Insel verbringen. Sie ziehen ihre gebügelten Hemden, Jeans und Shirts hunderte Meter vom Bahnhof zur Unterkunft oder einfach nur vom Parkplatz ins Zimmer. Viele Exemplare sind mit Aufklebern, bunten Bändern und Barcodes von anderen Urlaubsreisen versehen – in einigen Fällen ist er so individuell wie der Mensch selbst, der ihn hinter sich herzieht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In manchen Familien ist das Hervorholen, Vorbereiten und Packen des Koffers eine richtige Prozession. Und wehe es fehlt etwas! Für die Ohren ist es nach wochenlanger Stille auf der Insel wieder ein Genuss, das Rattern der kleinen Rollen über das Kopfsteinpflaster zu hören. Da bekommt man gleich Lust, selbst die Koffer zu packen, um irgendwohin zu fahren.

Von Hannes Ewert