OZ-Kolumne von Usedom: Nur ein „Teilzeit-Tourist“

Zinnowitz

Das erste Mal auf der Insel Usedom – und dann auch noch im Sommer! Schöner könnte es kaum sein. Ich bin nicht zum Urlaub machen hier. Zumindest nicht ganz. Eine Woche arbeite ich in der Redaktion hier auf der Insel, lerne die Leute kennen, schreibe schöne Geschichten. Ich bin schon gespannt auf die tollen Themen, die mir zu Füßen liegen.

Aber nach Feierabend kann ich mich unter die Touristen mogeln. Bin ja eigentlich selbst eine. Eine Teilzeit-Touristin quasi. Die Promenade entlang flanieren, Fotos machen, dabei ein Eis essen. Vielleicht ein bisschen schwimmen. Mehrere Seebrücken anschauen, vielleicht noch einen kleinen Abstecher nach Polen...

Ich habe mir viel zu viel vorgenommen, das weiß ich jetzt schon. Was ich alles schaffen werde, weiß ich noch nicht. Vermutlich werde ich nach Feierabend einfach aus der Redaktion fallen und am Strand liegen bleiben. Bin ja hoffentlich nicht das letzte Mal hier gewesen und habe also später noch Zeit für die anderen Pläne.

Von Stefanie Ploch