OZ-Kolumne von der Insel Usedom: gratis Aschenbecher to go

Zinnowitz

Ein einziger Zigarettenstummel verseucht etwa 40 Liter Wasser. Viele Raucher werfen ihre Reste unachtsam in die Natur, an den Wegesrand oder gar an den Strand. Überall liegt dieser Müll herum, egal, wohin man schaut. Das muss nicht sein.

Als ich meine Kurkarte in der Zinnowitzer Kurverwaltung abholte, gab es ein kleines Papp-Schächtelchen dazu, zum Aufschieben, mit einem Loch in der Mitte und einer folierten Beschichtung innen. Ein Foto vom Strand ist dort aufgedruckt. Es ist ein Aschenbecher to go – falls man mal nicht weiß, wohin mit den Stummeln. Eine super Idee, wie ich finde.

Denn es ist so simpel, den Müll wieder mitzunehmen und dort zu entsorgen, wo es vorgesehen ist. Wenn man dann gleich einen passenden Behälter dafür in der Jackentasche hat, ist es sogar noch einfacher. Obwohl an jedem Strandaufgang Mülleimer stehen, scheint die Hürde dort hin zu gehen für einen Zigarettenrest oft groß. Das Problem der Bequemlichkeit löst sich mit der Idee – denn handlich ist die kleine Schachtel allemal.

Ob die Strandaschenbecher wirklich genutzt werden ist wohl schwer heraus zu finden. Jedoch werden sie nach Angaben der netten Mitarbeiterin der Kurverwaltung regelmäßig vor Ort ausgegeben und es werde sogar danach gefragt. Ein gutes Zeichen, denn niemand will im Sommer im Müll schwimmen.

Von Stefanie Ploch