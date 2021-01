Usedom

Da haben wir den Salat! Da haben wir uns so schöne Mund-Nase-Bedeckungen angeschafft, und nun? Nun baumeln sie traurig an der Türklinke, verkrümeln sich verschämt in Manteltaschen oder Einkaufsbeuteln.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hat eine gute Bekannte unseren gesamten Freundeskreis mit selbstgenähten Masken beglückt. Ich war ein bisschen stolz, als ich das, vornehm in Falten gelegte, Teil (rosa mit roten Röschen) das erste Mal beim Einkaufen ausführen konnte. Es dauerte dann gar nicht lange, da hatten findige Textilverkäufer diese Marktlücke entdeckt. Und so kam es, dass man beim Kauf eines T-Shirts gleich den passenden „ Schnutenpulli“ angeboten (aufgeschwatzt) bekam.

Und nun? Wir maskieren uns weiter. Natürlich. Wenn gleich, die nun vorgeschriebene Maskerade erinnert mich immer an eine Art Schnabeltier. Zum Glück darf es auch die Variante in Blau sein. Geht irgendwie.

Ich habe herausgefunden, dass die schönen „ Schnutenpullis“ beim Spazierengehen richtig warmhalten. Heben wir sie auf für bessere Zeiten. Dann darf es auch wieder Micky Maus sein.

Von Ingrid Nadler