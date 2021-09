OZ-Leser-Talk zur Landtagswahl in Koserow: Noch bis Freitag anmelden

Koserow

Am 26. September ist Landtagswahl in MV. Daher laden wir Sie am Montag, dem 6. September, zu unserem OZ-Leser-Talk mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der etablierten Parteien für den Wahlkreis 30 ein, zu dem die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf, die Ämter Usedom-Nord, Usedom-Süd, Am Peenestrom und Lubmin gehören.

Die Fragen der Leser beantworten Stefan Weigler (CDU), Falko Beitz (SPD), Stephan J. Reuken (AfD), Christoph Wendtland (Grüne), Simone Dehn (Linke) und Christian Bartelt (FDP). Moderiert wird die Veranstaltung von Cornelia Meerkatz, Leiterin der OZ-Lokalredaktion Zinnowitz, und Alexander Loew, Leitender OZ-Redakteur. Die Veranstaltung kann im Internet verfolgt werden. Den Link zum Livestream veröffentlichen wir in unserer Wochenendausgabe.

Anmeldung für Teilnahme erforderlich

Der OZ-Leser-Talk findet in Koserow im Hotel „Nautic“, Triftweg 4, statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Anmeldung ist noch bis Freitag möglich

Die Anmeldung ist möglich bis Freitag, dem 3. September, 17 Uhr. Ihre offizielle Anmeldebestätigung erhalten Sie dann von uns per Telefon am Freitag bzw. am Wochenende. Der Eintritt ist kostenfrei.

Ihre Frage(n) an die Kandidatinnen und Kandidaten geben Sie bei der Anmeldung mit an. Tragen Sie diese auf der dafür gekennzeichneten Seite ein. Wir bündeln die Fragen thematisch und arbeiten diese dann im Komplex und mit Namensnennung des Fragenden ab. Übrigens: Auch wenn Sie nicht am Talk teilnehmen, können Sie Fragen stellen.

Von Cornelia Meerkatz