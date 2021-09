OZ-Leser befragen CDU-Mann Sack: „Wollen Sie wirklich Ministerpräsident werden?“

Greifswald

Ein schattiges Plätzen unter Bäumen – doch gemütlich wird der Vormittag im Innenhof des Pommerschen Landesmuseums beim OZ-Speed-Dating für CDU-Spitzenkandidat Michael Sack nicht. Der Landrat von Vorpommern-Greifswald will Manuela Schwesig (SPD) an der Spitze der Landesregierung ablösen; dass Wahlumfragen derzeit etwas anderes vermuten lassen, lächelt er weg. OZ-Leser löchern den 47-Jährigen mit Fragen. (Teil 1 hier: OZ-Leser befragen Schwesig zu aktuellen Themen: „Ich nehme Sie beim Wort!“)

„Der Staat zieht sich immer weiter zurück“

Mechthild Patzelt (50) legt forsch los. „Ich merke, dass der Staat sich immer weiter zurückzieht“, sagt die Frau, die in Greifswald bei der Caritas soziale Beratung anbietet. „Was können Sie für bezahlbaren Wohnraum tun?“, fragt sie Sack. Der spricht von einem „angespannten Markt“. Neue Wohnungen müssten her, Genehmigungsverfahren für Bauprojekte einfacher werden. Die CDU wolle ein Baukindergeld aus der Landeskasse einführen, damit neue Wohnungen, Eigentum, entstehen können.

Mehr bezahlbare Wohnungen und der Erhalt der Beratungsstellen im Land liegen Mechthild Patzelt am Herzen. Quelle: Stefan Sauer

Patzelt ist besorgt, weil sich soziale Schichten in Wohngebieten immer mehr trennen. Sack stimmt zu: „Wir brauchen mehr soziale Durchmischung“, gesteuert über moderne Stadtentwicklung. So einfach lässt sich die Mutter dreier Kinder nicht abspeisen. Was tun mit Leuten ohne Wohnung? Sack: „Wir müssen mehr Wohnungen bauen.“ Bei wachsendem Zuzug sei dies umso mehr nötig.

Patzelt unterbricht den CDU-Mann immer wieder, will klare Antworten. Wird er sich dafür einsetzen, dass soziale Beratungsstellen erhalten bleiben? „Ein wichtiges Thema“, so Sack. Sein Landkreis habe in einem Jahr 300 000 Euro mehr für solche Beratungen ausgegeben, weil sich die Landesregierung zurückziehe. Er würde das wieder ändern: „Aber sicher.“

Kinderarmut liegt Patzelt noch am Herzen. Warum werde das zusätzliche Kindergeld bei Familien, die Hartz IV beziehen, verrechnet? Das sei doch ungerecht. Wird Sack das ändern? Leider sei dies ein Bundesgesetz, erklärt der CDU-Mann. Aber man müsse sich Auswirkungen auf Einzelfälle genau ansehen. Er würde gern im Land die hohe Abbrecherquote bei Schulabschlüssen verringern, möglichst auf Null, so Sack. Jeder zehnte Schüler habe keinen Abschluss. „Wir produzieren gerade Armut von morgen.“ Daher müsse in der Bildungspolitik dringend mehr geschehen.

Hotelchefin: Verkehrschaos auf Usedom endlich beseitigen

Das Verkehrschaos auf der Insel Usedom möchte Petra Bensemann (63) endlich gelöst haben. „Ich erlebe gerade das fünfte Verkehrskonzept, das gestrickt wird“, sagt die Direktorin des Ahlbeck Hotel & Spa. Sie habe Zweifel, dass die Lage sich bald bessere; stattdessen müsse sie zusehen, wie das Nachbarland Polen wichtige Straßen in kürzester Zeit baue. „Auf der Insel macht sich das Gefühl breit, wir verschlafen da etwas.“

Petra Bensemann, Direktorin des Ahlbeck Hotel & Spa, fordert eine Verbesserung der Verkehrssituation auf der Insel Usedom. Quelle: Stefan Sauer

Die wichtige Ortsumgehung in Wolgast allein reiche nicht, reagiert Sack. Es brauche weitere Eingriffe in die Straßen, vor allem eine zweite Zufahrt zur Insel. Und: Der Bus- und Bahnverkehr müsse ausgebaut und attraktiver werden. Züge mit Urlaubern sollten bald direkt bis auf die Insel fahren können.

Wie die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung erhöhen?, fragt Bensemann. Seine Antwort: „Die Einheimischen mitnehmen.“ Sack appelliert: Anwohner müsse besser vermittelt werden, wie wichtig der Tourismus für die Region sei. Dass Kultur oder Gastronomie nur damit so gut funktionierten. Gastfreundschaft und Offenheit seien wichtig.

Auch Bensemann wirft das Problem bezahlbarer Wohnraum auf. Könnte es dafür mehr Förderung geben? Sack fordert Einigkeit von Wirtschaft und Gemeinden: Neue Wohnungen sollten nur für Einheimische gebaut werden, mit langer Bindungszeit. Ein Problem derzeit sei, dass viele bisherige Wohnungen in Feriendomizile umgewidmet würden.

Schließlich die Mehrwertsteuer für Gastronomie. Die SPD will sie bundesweit gesenkt lassen. „Sie auch?“, fragt die Hotelchefin den CDU-Mann. Sack relativiert: in der Corona-Krise ja; auf lange Sicht sei das schwer zu sagen. Apropos Corona: „Bleiben die Hotels auf?“, fragt Bensemann. Sack: „Ich hoffe ja.“ Sie seien keine Hotspots für Infektionen gewesen.

Unternehmerin: Wofür stehen Sie, Herr Sack?

Gundula Below (57) setzt sich provozierend vor Sack hin. „Ich habe mir heute Vormittag freigenommen, damit Sie mich treffen können“, sagt die Chefin einer Engbers-Modehaus-Filiale in Greifswald frech. Denn Sack wolle ja ihre Stimme. Ihre Kernfrage: Wofür steht Sack, der CDU-Landeschef? Warum sei fast nichts von ihm zu sehen? Bei Wahlkampfterminen am Tage könnten Berufstätige keine Argumente hören.

Warum soll ich Sie wählen?, fragt Gundula Below CDU-Spitzenmann Michael Sack wiederholt. Die Chefin eines Modegeschäfts will überzeugt werden. Quelle: Stefan Sauer

Sack ist in der Defensive. Er sei im ganzen Land unterwegs, habe nur zehn Wochen Zeit für den Wahlkampf, da er ja als Landrat gefordert sei. Below hört nicht lange zu: „Sie sind mein Landrat und ich kenne Sie nicht.“ Sie würde ja wieder CDU wählen, wisse aber derzeit nicht, warum. „Ich habe Sie erfolgreich ergebnisorientiert nicht wahrgenommen.“ Rekommunalisierung des Wolgaster Krankenhauses, Bürokratieabbau, Digitalisierung – vieles komme nicht voran.

Das sitzt. Sack verweist auf die Landkreis-Internetseite, wo viele Informationen abrufbar seien. Er berichtet davon, wie die Corona-Krise leider viele Projekte ausgebremst habe. Mitarbeiter des Kreises seien woanders eingesetzt worden, etwa in der Nachverfolgung der Kontakte.

Sack versucht – mit ruhiger Stimme - an einem Beispiel die Komplexität von Politik zu schildern: Breitbandausbau werde vom Bund gefördert, die Umsetzung vorgeschrieben. Das Land habe lange gebraucht, bis eine Richtlinie für Lehrer-Laptops fertig war. Nun wolle der Kreis ordern und stelle fest: Die Konkurrenz am Markt ist groß. Seine Kritik: In Schwerin dauere vieles viel zu lange. Das würde er ändern. Wichtig sei, wer Ministerpräsident wird und die Weisungen erteilt. „Dass da einer sitzt, der weiß, was im Land los ist“, so Sack. Er meint: Einer wie er.

„Bleiben Sie mein Landrat oder gehen Sie nach Schwerin?“

„Moin, Herr Sack!“, startet Henning Jäger (35), Parkettlegemeister aus Behrenhoff bei Greifswald. Auch er outet sich als CDU-Wähler, der dieses Mal Zweifel habe. Ihn interessiert Sacks Zukunftsteam, sein Schattenkabinett. Habe er nicht, entgegnet Sack. „Wir wollen mit den Sachthemen die Wahlen gewinnen.“ Leider finde im Wahlkampf kaum ein Schlagabtausch der Inhalte statt. Wer womöglich welchen Posten erhält, „wird nach der Wahl ausgelotet“.

Cannabis legalisieren, Schattenkabinett: Handwerksmeister Henning Jäger hatte einige Fragen an CDU-Mann Sack. Quelle: Stefan Sauer

„Bleiben Sie mein Landrat?“, bohrt Jäger nach. Oder gehe es nach Schwerin? Er wolle „an vorderster Front im Land Politik machen“, so Sack. Auch in Schwerin. Also Schluss mit Landrat nach den Wahlen.

Warum die CDU so viel Wert auf innere Sicherheit lege, will Jäger wissen. Der Personalaufbau bei der Polizei sei weiterhin wichtig, so Sack. Die Polizei müsse sich vor allem besser gegen Cybercrime – Pishing oder Kinderpornografie – aufstellen.

Steht CDU-Mann Sack für eine Legalisierung von sechs Gramm Cannabis, wie derzeit bundesweit diskutiert wird?, fragt der Handwerker. In Berlin seien sogar 15 Gramm erlaubt. Nein, stellt Sack klar. „Drogen gehören nicht in die Hände der Menschen.“ Cannabis sei in vielen Fällen Einstiegsdroge.

Schließlich ein Reizthema der CDU: Soll es weiterhin einen Vorpommern-Staatssekretär geben?, fragt Jäger. Er könne sich einen solchen Posten für alle ländlichen Räume vorstellen, so Sack, aber nicht nur für einen Landesteil. Gleichwertige Lebensverhältnisse gebe es auch woanders nicht überall. Zunächst aber wolle er eine Wahl gewinnen. „Die CDU hat viel dazu beigetragen, dass wir einen gewissen Wohlstand geschaffen haben in MV.“

Von Frank Pubantz