Jetzt geht es ins Finale: Die OZ-Leserinnen und -Leser haben in der ersten Runde des OZ-Dönertests über den besten Laden in ihrer Region abgestimmt. Jetzt stehen die elf Gewinner fest, unter denen der Landessieger gekürt wird. Wo die Döner in MV am besten schmecken und wie Sie einen 100-Euro-Döner-Gutschein in Ihrem Lieblingslokal gewinnen können.