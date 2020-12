Wolgast/Insel Usedom

„Das ist so großartig, ich bin total überwältigt“, sagen Hartmut Rütz und Stefan Weigler vom Wolgaster Ruderverein, als sie das Spendenergebnis der OZ-Weihnachtsaktion vernehmen: 21 835 Euro sind zusammengekommen. Damit können nun einerseits Vereine unterstützt werden, die unter der Coronakrise leiden. Andererseits werden wir Coronahelfern Dankeschön sagen, die sich aufopferungsvoll für die Gesundheit und das Wohlergehen anderer eingesetzt haben.

Gespendet haben ganz viele Leser, die trotz der schwierigen Situation vieler Familien mit Kurzarbeit und Homeoffice eine kleine oder größere Summe übrig hatten für ein ganz besonderes Hilfsprojekt. Nicht ohne Grund haben wir unserer diesjährigen Weihnachtsaktion den Slogan „(M)eine Spende: Zwei Gewinner“ gegeben. Denn neben der Hilfe für die Vereine und dem Dank an Coronahelfer unterstützen wir auch die heimische Wirtschaft. Im Januar werden wir daher Geschenke und Gutscheine bei heimischen Händlern und Gewerbetreibenden einkaufen.

Inselsafari für Coronateam des Kreiskrankenhauses

So werden wir beim Team der Inselsafari um Gunnar Fiedler für das sogenannte „Corona“-Team des Kreiskrankenhauses Wolgast Gutscheine kaufen. Die 18 Mitarbeiter wünschen diesen besonderen Ausflug in die Natur sehr und hoffen, dass es im Frühjahr möglich sein wird, ihn umzusetzen. Ein Großteil des Geldes dafür – nämlich 1000 Euro – kommt von der Wowi Immobilien und Dienstleistungs GmbH.

Wie Geschäftsführer Jan Koplin betonte, sei die Spende als Wertschätzung der Mieter und der Mitarbeiter zu sehen. „Was dieses Team während der ersten Corona-Welle geleistet hat, ist sagenhaft. Diese öffentliche Anerkennung haben sie mehr als verdient“, sagt er. Auf eine große Grillparty dürfen sich die Mitarbeiter der Seniorenresidenz in Ahlbeck freuen. Sie leisteten während des großen Corona-Ausbruchs im Frühjahr in der Residenz vorbildliche Arbeit.

Der Lions Club „Philipp Otto Runge“ – hier Präsident Ronny Bauch (l.) und sein Nachfolger 2021 Ingo Lupp – spendet 1000 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion. Quelle: Cornelia Meerkatz

Lions Club gibt 1000 Euro

Ronny Bauch und Ingo Lupp vom Lions Club „ Philipp Otto Runge“ Wolgast überbrachten ebenfalls eine gute Nachricht: Der Verkauf der Lions-Adventskalender zusammen mit den Clubs Insel Usedom und Anklam lief so gut, dass nicht nur, wie in den Vorjahren, 500 Euro, sondern in diesem Jahr sogar 1000 Euro gespendet werden konnten.

„Wir hoffen, dass damit besonders die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen unterstützt wird, denn die Trainer leisteten trotz Corona sehr gute Arbeit“, führte der derzeitige Lions-Präsident Ronny Bauch aus. „Und weil die Wünsche der Vereine nicht überdimensioniert sind, kann gleich mehreren geholfen werden. Das ist richtig toll“, ergänzte Ingo Lupp, der ihn im kommenden Jahr an der Führungsspitze ablösen wird.

Deshalb können sich die jungen Judokas freuen. Bald wird eingekauft: Medizinbälle, Kletterstangen und ein spezielles Trainingsset. Auch die Griffin Kids bekommen ihre Wünsche erfüllt: Gartengeräte und ein Sichtschutz für den Zaun. Bescherung war sozusagen schon beim Katzenschutzbund Wolgast, wo seit zwei Wochen rund um die Uhr der neue Trockner seinen Dienst versieht.

Dank einer treuen OZ-Leserin kam der Trockner schneller als erhofft an, denn kurz entschlossen kaufte sie einen. Jubel gab es auch beim Angelverein aus Usedom. Gestern durften sich Kinder und Jugendwart Angeln und Zubehör im Wert von 1500 Euro in Wolgast bei Raik Plückhahn abholen. Der Jubel war riesig.

Überraschung für Katastrophenschutzteam

Überrascht werden sollen von den Spenden auch die Mitglieder des DRK-Katastrophenschutzes. Das Team leistete während des großen Corona-Ausbruches im Pflegeheim in Zempin sofort Hilfe und arbeitete rund um die Uhr. „Es ist ganz wichtig, dass wir gerade solchen Menschen, die sich selbstlos für andere einsetzen, danken“, betonte Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler, der auch seit Jahrzehnten Mitglied im Wolgaster Ruderverein ist. Wenn der genaue Wunsch des Teams feststeht, werden wir darüber noch einmal berichten.

Erfüllt werden wird er von einem Spender aus einem der Bernsteinbäder in der Inselmitte. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber die Aktion findet er „große Klasse, weil sie vielen Menschen hilft.“ Deshalb spendete er ebenfalls 1000 Euro. Und auch Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff beteiligte sich. Er lädt zwei Helfer mit Familie für ein verlängertes Wochenende in sein neues Kinderhotel nach Trassenheide ein.

Übrigens: Auch reich beschenkt wurden Isabell Thurian und ihre Tochter Emely. Die Wünsche der Fünfjährigen sind in Erfüllung gegangen. Für die Vereine und die Corona-Helfer ist deshalb unstrittig: Es war wegen der Corona-Pandemie kein gutes Jahr, aber der Ausgang mit der OZ-Weihnachtsaktion stimmt zuversichtlich und hoffnungsfroh. „Ich bin sehr glücklich über diesen Zusammenhalt auf der Insel Usedom und in Wolgast“, betont deshalb Ronny Bauch.

Gespendet haben: Klaus und Isolde Megow (25 Euro), Carsten Frick (30), Renate Schlotzer (50), Petra Janzen (20), Christian Schreiber (20), Karla und Klaus Fünning (30), Petra und Verina Häuser (15), Danilo und Anja Klee (25), Elfi und Wolfgang Thomas (30), Elfriede Tiedke (10), Anneliese Reinhard (10), Diana und Stefan Bethke (20), Dagmar Brehm (15), Michael und Katrin Karla-Scholz (5), Johanna Engelmann (20), Christel Gaede (20), Manuela und Andreas Tiews (50), Petra Weidemann (15), Christine Schmidt (20), Verein der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Wolgast (50). Weitere Spender veröffentlichen wir in unserer Ausgabe am 28. Dezember.

Wer noch helfen möchte: Das Spendenkonto ist weiterhin geöffnet. Inhaber ist der Ruderverein Wolgast. Die IBAN lautet: DE37 1505 0500 0112 2487 80.

Von Cornelia Meerkatz