Mahlzow

Zum Beitrag „Trotz Warnung der IHK: Grünes Licht für Großprojekt in Mahlzow“ (OZ vom 18. März): Was wurde da nur wieder beschlossen? Endlich wieder ein neuer Supermarkt auf der grünen Wiese. Wir wollen unsere Innenstädte neu beleben und einige wenige stimmen über dieses Projekt ab. Seit Jahren herrscht im alten Stadthafen Totenstille, warum hat der Investor nicht dort geplant? Warum macht sich die Stadtvertretung nicht für diese Flächen stark?

Dort würde ich mit meinem Wohnmobil parken. Schiffe gucken, den Seeadler auf dem Wasser beobachten, schnell um die Ecke im neu gebauten Supermarkt einkaufen (ehemaliges Gelände des abgebrannten Speichers), am Tage in die Stadt zum Bummeln oder gleich mit der UBB auf die Insel fahren und abends am Wasser sitzen und in der Stadt was essen gehen – und nicht auf einem Acker zu Burger King.

Und attraktiv wohnen kann man in Zentrumnähe auch. Es gibt noch so viele ungenutzte Flächen in der Stadt. Wieder wurden nicht die Einwohner der Stadt befragt.

Frank Mühlenbruch, Wolgast

Supermarkt in Mahlzow wird Stadt nicht beleben

Zum gleichen Thema: Ich arbeite seit Jahren jeden Tag in Wolgast und habe erleben müssen, wie die Stadt ausblutet. Durch die Kreisgebietsreform und in deren Folge wurden viele Institutionen aus der Stadt abgezogen –Kreisverwaltung, Finanzamt, Amtsgericht, mit ihnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und damit auch jahrelange Kundinnen und Kunden in der Stadt. Die Altstadt, der Markt und die angrenzende Steinstraße sind so gut wie ausgestorben, die Geschäfte leer, die Kunden weg. Allein der Markttag am Donnerstag sorgt noch für ein wenig Leben in der Innenstadt.

In den letzten Jahren wurde sehr viel investiert, viel saniert und einige Kleinode geschaffen. Man hat sich für viel Geld einen „Innenstadtmanager“ geleistet, der für die Belebung und Aufwertung der Innenstadt Ideen entwickeln und Konzepte erarbeiten sollte. Und jetzt zieht man ihm den Boden unter den Füßen weg.

Mal abgesehen von der erneuten großflächigen Versiegelung von Flächen, ein derartiges Projekt wird die Stadt nicht beleben, im Gegenteil. Wer glaubt, dass man auch einen Versorgungsauftrag für das Umland von Wolgast habe und diese Einwohner den geplanten Rewe-Markt zum Einkaufen nutzen, der irrt gewaltig. Die Wolgaster selbst werden neben den neuen und größerem Aldi- und Lidl-Filialen und dem Famila-Markt auch den Rewe nutzen.

Die Touristen, die auf der geplanten Umgehungsstraße die Stadt umfahren und, je nachdem aus welcher Richtung sie kommen, vor oder nach Wolgast einen riesigen Einkaufsmarkt und dazu noch Freizeitobjekte finden, werden die Stadt nicht besuchen. Es besteht kein Anreiz mehr. Das ist ausgesprochen schade und sehr bedauernswert. Und falsch!

K. Richter

Von Cornelia Meerkatz