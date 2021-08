OZ-Leser zu Fachkräftemangel auf Usedom: „Es muss ein Umdenken erfolgen“

Ückeritz

Viele Tourismusbetriebe auf der Insel Usedom leiden unter Fachkräftemangel. Einige Restaurants in den Kaiserbädern mussten bereits ganz schließen, weil sie keine Mitarbeiter für den Service finden. Zum Artikel „Fachkräfte-Mangel: Restaurants auf Usedom schließen mitten in der Hochsaison“ äußert sich Franklin Krüger (57), Rezeptionist und privates Mitglied im Tourismusverband in einem Leserbrief:

„Wir leben auf der schönsten Insel Deutschlands und es gibt Fachkräftemangel. Man kann aber nicht alles mit Corona als Ursache in Verbindung bringen. Wir als Touristiker – angefangen von Direktoren, Verantwortlichen für den Tourismus bis zu den Mitarbeitern – haben es in der Vergangenheit nicht geschafft, dass Positive der Arbeit im Tourismus in den Vordergrund zu stellen. Dazu gehört auch, dass die Anerkennung der Dienstleistung für unsere Gäste durch Menschen für Menschen zu wenig dargestellt wird.

Arbeit neu gestalten

Das Marketing dahingehend ist ausbaufähig und zum Umdenken gezwungen. Solange wir, die im Tourismus jeden Tag arbeiten, es nicht schaffen, unsere eigenen Kinder zu motivieren eine Arbeit im Tourismus anzufangen, so lange werden wir es mit Arbeitskräftemangel zu tun haben. Die Jugend von heute ist eine andere als vor zehn Jahren. Das verlangt von uns auch eine andere Herangehensweise.

Solange wir keine neuen Arbeitszeitmodelle einführen oder die Arbeit anders gestalten, werden wir Probleme haben. Teilzeitarbeit, Schichtarbeit in einer 5- oder 6-Tage-Woche ist die eine Seite, Wochenendarbeit, Arbeit „nur“ während der Saison, Urlaubstage usw. eine andere. Die Anforderungen an Arbeit im Tourismusgebiet werden immer höher. Die Jugend hat die Möglichkeiten zu vergleichen und abzuwägen, was für sie gut ist.

Lebenshaltungskosten sind höher – Gehalt muss es auch sein

Die Lebenshaltungskosten speziell auf Usedom sind höher als in den Städten und umliegenden Festlandgemeinden. Um vom Hinterland an die Ostseeküste zur Arbeit kommen, ist ein Auto notwendig – die Spritpreise auf Usedom bis zu zehn Cent teurer als auf dem Festland. Weiterhin fehlt für die nachkommenden Mitarbeiter bezahlbarer Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten. Sie können nicht nur von der Ostsee leben.

Natürlich haben touristische Unternehmen auf Usedom die Löhne angehoben, um Mitarbeiter zu halten und zu bekommen. Dazu wurden sie aber indirekt auch durch die Politik gezwungen. Wer ordentliche und qualitätsgerechte Arbeit leistet, muss auch dementsprechend bezahlt werden. Im Gegensatz dazu dreht sich die Preisspirale im öffentlichen Leben immer weiter nach oben, die durch Lohnerhöhungen nicht abgefangen werden.

Es werden überall auf der Insel Fachkräfte gesucht

Weiterhin kommt nicht zum Ausdruck, wie viele neue Pensionen, Hotels und Ferienwohnungsanlagen in letzter Zeit von der Ostseeküste bis ins Hinterland entstanden sind und noch werden. Alle brauchen und suchen noch Mitarbeiter – von Peenemünde bis nach Ahlbeck. Dafür sind auch die politischen Gremien in den Gemeinden gefragt, ab wann das jetzige Angebot reicht und wie viel die Insel in Zukunft verträgt. Die Arbeitskräftesituation wird sich dahingehend verschärfen.

Ich würde mir wünschen, dass sich Arbeitgeber, Gemeinden, Gewerkschaften, Arbeitnehmer, Tourismusvereine, Arbeitsämter und andere Behörden zusammensetzen, um gemeinsam zu beratschlagen wie wir den Arbeitskräftemangel verringern können, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Es muss ein Umdenken in allen Bereichen erfolgen

Ich bin dafür, dass wir Mitarbeiter aus anderen Ländern holen, aber auch nur, wenn sie das gleiche Geld bekommen und geachtet werden wie wir deutschen Arbeitnehmer. Ich glaube aber nicht, dass das eine dauerhafte Lösung sein wird. Für mich besteht eine Lösung darin, dass wir uns alle – die direkt oder indirekt vom Tourismus leben – dazu bekennen, dass es auch an uns liegt, wie wir arbeiten und uns nach außen darstellen. Wir erbringen Leistung durch eine Dienstleistung an Menschen und diese muss auch entsprechend honoriert werden und verschiedene Grundvoraussetzungen erfüllen. Es muss ein Umdenken erfolgen in allen Bereichen.

Von Franklin Krüger