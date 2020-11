OZ-Leser zum Wohngebiet in Ückeritz: „Sorge um Umwelt mit Neid und Missgunst gewürzt“

Usedom

Auf die Beiträge der OZ haben sich zuletzt wieder einige Leser gemeldet und ihre Meinung geäußert. So hat beispielsweise ein Text über ein neues Wohngebiet in Ückeritz die Gemüter erhitzt. Denn die „Stimmungsmache“ empfindet Leser Dithmar Wendorf als „unfair, unangebracht und falsch“.

Auch der Megastau vor der Insel im Oktober sorgte für Reaktionen. So sieht Arnulf Parow die Ursache darin in dem weiteren Bau von Ferienanlagen mit immer mehr Betten.

Mehr um Insel kümmern – aber mit Respekt anderen gegenüber

Zum Beitrag „Trotz Klage: Neues Wohngebiet in Ückeritz ist schon so gut wie erschlossen“ (OZ vom 14. November): Für mich hat der in die Öffentlichkeit getragene Umgang mit dem Wohnungsbauvorhaben von Petra und Peter Esser in Ückeritz auch ein „Geschmäckle“! Essers machen im Moment doch nur das, was die Rechtslage hergibt. Sie haben offensichtlich alle Genehmigungen für die Realisierung ihres Wohnungsbauvorhabens und haben begonnen zu bauen. Das ist doch nicht außergewöhnlich und kritikwürdig! Wenn eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben jetzt gerichtlich vorgeht, ist das deren gutes Recht. Essers sind aber doch nicht verpflichtet, deshalb alle Aktivitäten einzustellen und auf das Ergebnis der gerichtlichen Entscheidung zu warten.

Das besondere „Geschmäckle“ sehe ich darin, dass das, was man der Öffentlichkeit hier „auftischt“, nicht nur nach Sorge um die Umwelt und nach unnötiger Bebauung der Insel schmeckt, sondern auch kräftig mit persönlichen Befindlichkeiten und vielleicht auch noch mit Neid und Missgunst gewürzt ist. Warum sehe ich das so? Es wird viel mit Unterstellungen, Behauptungen, Vermutungen und Andeutungen argumentiert. Das ist Stimmungsmache, das finde ich unfair, unangebracht und falsch!

Ein Baugenehmigungsverfahren ist umfangreich und durchläuft viele Prüfungen und Instanzen. Es gibt genug Möglichkeiten für uns als Einwohner, ein solches Verfahren zu begleiten, Fragen zu stellen und Bedenken anzumelden. Wir müssen uns nur rechtzeitig dafür interessieren und die richtigen Stellen ansprechen. Dazu kommt noch, dass Essers in Ückeritz wohnen und sicher vorab auch Fragen beantwortet hätten.

Ich wünsche mir, dass wir uns als Einheimische oder Inselfreunde noch mehr um unsere Insel kümmern. Dabei sollten wir uns aber immer fair und mit gegenseitiger Achtung und mit Respekt begegnen und den Blick für das wirklich Nötige und für das Machbare nicht verlieren.

Dithmar Wendorf, Kölpinsee

Neue Bettenburgen schuld am Verkehrsproblem der Insel

Zum Thema „Megastau auf Usedom“: Hier wird ständig Ursache und Wirkung vertauscht. Für den immer weiter zunehmenden Stau auf der Insel Usedom sind nicht die Straßen verantwortlich, sondern der ununterbrochene Bau weiterer Bettenburgen. Jedes weitere Bett, das angeboten wird, hat auch weiteren Straßenverkehr zur Folge. Usedom hat bisher nur entlang der Küstenorte eine Schienenanbindung. Und das wird auch längerfristig so bleiben. Eine Entlastung durch den öffentlichen Nahverkehr wird immer nur bedingt gelingen, auch mit dem Einsatz von Bussen.

Man kann Usedom nicht mit einer Großstadt gleichsetzen, in der ein dichtes Netz von öffentlichen Nahverkehr ausreichend angeboten werden kann. Ein stets geforderter neuer Straßenausbau bzw. Verbreiterung von Straßen erzeugt zwangsläufig mehr Verkehr. Auch die geplanten Kreisverkehre bringen die Autos nicht von der Straße. Die können sich ja nicht in Luft auflösen. Eine Umgehungsstraße von Wolgast mit einer neuen Brücke klingt vernünftig, aber spätestens auf der Insel stehen die Fahrzeuge wieder im Stau!

Wann wird endlich der weitere Bau von Ferienanlagen mit immer mehr Betten gestoppt? Die umweltschädliche Flächenversiegelung und der Verbrauch von Vegetationsflächen wird ebenfalls sträflich außer Acht gelassen. Wo bleibt das Image einer schönen, der Erholung dienenden, noch weitgehend naturbelassenen Insel? Die Worte vom kurz nach der Wende propagierten sanften Tourismus sind sang- und klanglos untergegangen.

Wollen wir uns der Gier nach Geld und Macht weiter beugen? Die Mehrheit der Inselbewohner hat das längst begriffen und ist gegen diese schlimme Entwicklung. Wo bleibt die Unterstützung von den politisch dafür Verantwortlichen? In der Regel sind es auswärtige Investoren, die unsere Insel ruinieren und das nach dem Motto: Hauptsache der Profit stimmt, nach uns die Sintflut!

Und auch der Ausbau weiterer Schönwetter-Radwege hilft nicht, um den Autoverkehr zu reduzieren. Ein Beispiel von Geldverschwendung ist der autobahnmäßige Bau des Radweges entlang der B 110 zwischen Usedom und dem Abzweig Mellentin. Hier wurden Tausende von Bäumen abgeholzt, um einigen wenigen sportlichen Radfahrern in der Urlaubssaison diese Berg-und Talfahrt anzubieten. Ich habe dort bisher im Sommer nur eine Handvoll Radfahrer beobachten können. Man sollte hier einmal die sogenannte Ökobilanz zwischen der Vernichtung von Sauerstoff durch Abholzung der Bäume und der Einsparung von CO2 durch den Gebrauch von Muskelkraft gegenüberstellen. Im Winter, insbesondere bei Schnee und Eis, kann dieser bombastische Radweg nur unter Lebensgefahr benutzt werden. Oder soll hier Auftausalz, analog der Bundesstraße, eingesetzt werden? Zu vergessen sind auch nicht die Kosten für die Reinigung und Unterhaltung dieses mitten durch einen Wald „geschlagenen“ Radweges. Eine Alternative bestand bzw. besteht für eine Verbindung von Usedom nach Mellentin durch den Forst der Mellenthiner Heide.

Schließlich möchte ich noch eine Lanze für die Fußgänger brechen. Sie sind letztendlich das schwächste Glied im öffentlichen Verkehrsraum. In vielen Orten der Insel Usedom sind Wege für das Radfahren in beiden Richtungen (Gegenverkehr) und gleichzeitig für den Fußgängerverkehr freigegeben. Meines Wissens ist dieser Mischverkehr nicht, d. h. nur im VB-Bereich, zugelassen. Der ADFC, den ich um Stellungnahme bezüglich der aktuellen Rechtslage befragte, zeigte sich unwissend. Immer wieder war zu beobachten, wie Fußgänger, insbesondere älteren Semesters, aber auch Familien mit Kleinkindern oder Kinderwagen als auch mit Hunden beim Spazierengehen auf dem ausgeschilderten Geh- und Radweg erschreckt beiseitespringen mussten, um den plötzlich von hinten ankommenden Radfahrern auszuweichen. Die Radfahrer als auch die Fußgänger beriefen sich jeweils auf ihr Recht. Hier kann die Regelung nur heißen: separat angelegte Rad- und Fußwege.

Corona zwingt uns jetzt zur Besonnenheit und die Staulage ist zurzeit Vergangenheit. Aber sie wird sich wieder einstellen – so wie der Tourismus, den wir Insulaner im Grunde alle gutheißen, sich wieder ungebremst einstellt und seine ungute Entwicklung weiter fortsetzt.

Arnulf Parow, Koserow

