Rostock

Vielen Dank, liebe Leser. Im vergangenen Jahr haben Sie uns wieder Tausende Fotos zugeschickt. Wir sind einmal mehr begeistert von der Qualität der Bilder und der Vielfalt der Motive. Ob romantische Sonnenuntergänge, einsame Landschaften, beeindruckende Strandaufnahmen oder auch tolle Tiermotive – Ihre Fotos zeigen, wie bildschön Mecklenburg-Vorpommern ist.

Zwölf Mal im Jahr wählt eine Jury der OZ-Redaktion ein Leserfoto aus, das dann für einen Monat als Titelfoto auf den Social-Media-Kanälen der OZ zu sehen ist. Auf Facebook und Twitter finden die Bilder dann jeden Tag tausende Betrachter. Diese zwölf Leserfotos des Monats stehen jetzt zur Auswahl für das OZ-Leserfoto des Jahres 2019.

Tolle Preise zu gewinnen

Sie, liebe Leser, können ab sofort online in unserer Umfrage abstimmen – und dabei genauso tolle Preise gewinnen wie die Fotografin oder der Fotograf des besten Leserfotos. Die OZ vergibt drei Fotobücher „Rostock-Album“ über die Hansestadt sowie fünf der beliebten OZ-Kalender „Schöne Ostsee 2020“. Die Wahl läuft bis zum 23. Februar 2020. Die Gewinner werden am 24. Februar online und einen Tag später in der Zeitung veröffentlicht.

Die OZ hat bereits zwei Fotobände mit den besten Aufnahmen ihrer Leser herausgebracht, die den Titel „Bildschöne Heimat“ tragen. Sie sind für 14,99 Euro in allen OZ-Servicecentern oder im OZ-Shop online erhältlich.

Von OZ