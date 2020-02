OZ-Redakteurin: Wie ich auf Usedom zehn Wochen ohne Handy-Empfang erlebte

Zinnowitz

Nach zehn Wochen ohne Handynetz haben die Kunden von Telefonica seit Freitagnachmittag 15.30 Uhr im Ostseebad Zinnowitz wieder uneingeschränkt Empfang. Die Tatsache, dass plötzlich mein Handy den Eingang Dutzender Anrufe anzeigte und unentwegt piepte, hat mich derart erschrocken, dass ich es erst einmal fallen ließ. Schließlich hatte ich mich an die Anzeige im Display „Kein Netz“ und die dazugehörige Stille in den vergangenen zweieinhalb Monaten schon gewöhnt.

Zehn Wochen kein Handynetz für Telefonica-Kunden, Sie lesen richtig! Das ist fast ein Vierteljahr. Für Nicht-Betroffene hört sich das nach maßloser Übertreibung an, doch Fakt ist, dass am 24. November vergangenen Jahres O2-, 1&1-, E-Plus, Blau-, Aldi Talk- und Tchibo-Mobil-Kunden plötzlich in Zinnowitz kein Netz mehr hatten. Dass an der großen Antennenanlage auf dem Holtel „Baltic“, die von mehreren Mobilfunkkonzernen genutzt wird, notwendige Wartungen für verschiedene Netze durchgeführt wurden, sprach sich schnell herum. Alte Bauteile wurden abmontiert und sollten durch neue ersetzt werden. Zugleich sollte für den LTE-Empfang aufgerüstet werden. Maximal zwei Wochen waren für den Ausfall des Netzes avisiert.

Telefonica : Mobilfunkkunden sind nicht ortsgebunden

Doch dann sickert durch, es dauert länger – sowohl bei Vodafone und als auch bei Telefonica. Grund sei unter anderem das Errichten neuer Tragkonstruktionen gewesen, die man vorher nicht im Blick hatte. Auch bestimmte Teile seien unverhofft schon verschlissen gewesen. In der Redaktion melden sich bei mir erste genervte Kunden. Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf bedauert, dass alles länger dauere und erläutert, dass die Fachfirmen drei Tage bis zum 11. Dezember nacharbeiten müssen. Vodafone habe sowohl die Gemeinde als auch auf seiner Internetseite sofort darüber informiert.

Anders bei Telefonica: „Unsere Kunden können sich auf der Internetseite jederzeit über die aktuelle Netzsituation in der Region informieren, in der sie sich gerade aufhalten, und bei Bedarf einen SMS-Service abonnieren, der sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden hält. Denn gerade Mobilfunkkunden sind – im Gegensatz zu Festnetzkunden – keine ortsgebundenen Kunden“, lautet die Antwort von Jörg Borm, Sprecher der Telefonica Deutschland GmbH & Co. OHG. Von Entschuldigung oder Bedauern wegen des längeren Netzausfalls keine Spur.

Netzempfang für den 8. Februar avisiert

Am 12. Dezember mache ich in Zinnowitz den Test: Tatsächlich können Vodafone-Kunden wieder telefonieren. Und zwar besser denn je, wie der Bürgermeister der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte. „Ich bin Vodafone-Kunde und jetzt mit dem Handy superschnell im Internet unterwegs. Und habe sogar ganz vorn auf der Seebrücke besten Empfang, das gab’s noch nie“, schwärmte er. Doch des einen Freud ist des anderen Leid: Denn für die Telefonica-Kunden tut sich nichts. Wieder Nachfrage beim Pressesprecher. Der rückt endlich mit der Hiobsbotschaft raus: Bei Telefonica fehle ein Bauteil. Das könne nirgends beschafft oder anderswo ausgebaut werden, sondern müsse erst produziert werden. Lieferschwierigkeiten eben... Mit Netzempfang können die Kunden wieder ab 8. Februar rechnen.

Den Kunden, auch mir, verschlägt es die Sprache. Die Aussage bedeutet: Telefonica bietet elf Wochen keine Mobilfunkversorgung an. Verärgerte Kunden sprechen in der Redaktion vor und können nicht glauben, dass so etwas im Zeitalter der Digitalisierung noch eintreten kann. „In dieser Zeit wird in China ein ganzer Flughafen errichtet. Nur in Deutschland, auf dessen Ingenieurskunst mal die ganze Welt stolz war, kriegt nichts hin. Die Mobilfunkkonzerne haben Narrenfreiheit“, sagt Krister Hennige, Dehoga-Regionalchef Ostvorpommern. Er berichtete, dass das Zinnowitzer Vineta-Hotel seiner Frau Sabine Schlechter Telefonica-Kunde sei und nicht mal das Notfalltelefon funktioniere.

Ministerium und Bundesnetzagentur nicht zuständig

Irgendwer muss sich doch zuständig fühlen und den Kunden helfen, denke ich, und rufe im Schweriner Infrastrukturministerium von Christian Pegel ( SPD) an. Von Pressesprecherin Renate Gundlach heißt es dazu: „Wir verstehen den Ärger und das Unverständnis der Zinnowitzer und jener Menschen, die dort arbeiten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Telekommunikationsunternehmen. Der deutsche Mobilfunkmarkt unterliegt den Gesetzen der Marktwirtschaft. Der Wettbewerb verschiedener Mobilfunkanbieter hat dazu geführt, dass die Preise für den Endkunden kontinuierlich gesunken sind. Marktwirtschaft bedeutet aber auch, dass der Staat nicht nach Gutdünken in den Markt eingreifen darf. Die einzige ,halbhoheitliche’ Handhabe hat hier die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde, die auch die Lizenzen für den Mobilfunk per Ausschreibung vergibt“, erläutert die Sprecherin.

Also bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen in Bonn nachgefragt. Doch auch dort hebt man abwehrend die Hände: „Die Bundesnetzagentur hat keine rechtliche Handhabe gegenüber Mobilfunknetzbetreibern, in den jeweiligen Netzbetrieb einzugreifen. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an den jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber“, schreibt Michael Reifenberg.

Telefonica lehnt mobile Lösung ab

Na toll! Ich wende mich direkt an den Vorstandsvorsitzenden des Telefonica-Konzerns in München, Marcus Haas. Nach vier Tagen noch immer keine Antwort. Auf meine Nachfrage in der Konzernzentrale erhalte ich die ernüchternde Antwort, dass der große Chef persönlich sich doch nicht um solche Lappalien kümmert. „Der hat Wichtigeres zu tun.“ Zudem wird vermutet, dass meine Mail weitergeleitet oder in den Papierkorb befördert wurde. Ich bin frustriert.

Auch Bürgermeister Peter Usemann geht es nicht anders: Auf seine mehrfache Nachfrage bei Telefonica und den Hinweis, dass eine der bedeutendsten Urlaubsdestinationen Deutschlands über den Jahreswechsel ohne Handynetz für Tausende Gäste lahm gelegt ist und das rufschädigend für den Tourismusort und die gesamte Insel Usedom sei, bekam er erst keine Antwort. Dann diese: „Ein Handyvertrag ist ein mobiles Produkt. Sie können damit doch dorthin gehen, wo es auf Usedom Empfang gibt.“ Zudem solle er froh sein, dass es jetzt in der urlauberarmen Zeit passiere und nicht im Sommer. Auf seine Bitte nach einem mobilen Funkmast für die Zeit der Reparatur teilte das Unternehmen noch mit, dass die Beantragung der Genehmigung zum Aufstellen des mobilen Mastes und die Erteilung der Genehmigung genauso lange dauere wie die Reparatur, daher lehne man den Vorschlag ab.

Usemann spricht von Schnappatmung, die er daraufhin gehabt habe. Etwas später kommt vom Mobilfunkkonzern zumindest der Versuch einer Erklärung. Zu dem nicht lieferbaren Teil heißt es: „Leider ist dieser bedauerlicher Zustand erst aufgefallen, als die alte Anlage schon abmontiert wurde. Es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, zumal auch noch Weihnachten und der Jahreswechsel dazwischen liegen.“ Und: Wer sich melde, erhalte eine Gutschrift.

Bundeswirtschaftsministerium antwortet gar nicht erst

Anfang Januar 2020 versuche ich es als Journalistin noch mal im Bundesministerium für Wirtschaft in Berlin. Doch auch dort Fehlanzeige. Die Anfragen bleiben unbeantwortet. Betroffene Telefonica-Kunden wünschen sich daher schon mal, dass sie zumindest beim Handynetz gern zu Polen gehören würden – denn im Nachbarland gebe es an jeder noch so abgelegenen Ecke Empfang – und billiger sei es auch noch.

Hoteliers, Handwerker und auch viele Privatkunden haben zu dieser Zeit längst aufgegeben. Sie haben sich einen neuen Mobilfunkvertrag bei einem anderen Anbieter besorgt, den alten Telefonica-Vertrag haben sie gekündigt und lassen ihn auslaufen. Mancher ist auch zwei-, dreimal am Tag aus Zinnowitz weggefahren, um zu telefonieren.

Unfassbar: Ersatzteil ist eine Woche früher lieferbar

Und dann passiert das Unvorhersehbare: Telefonica verkündet Ende Januar, dass das Bauteil eine Woche früher als angegeben beschafft werden konnte und der Einbau umgehend beginnt. Erst dachte ich an Fake-News, aber Nein. Das Teil war da, am 27. Januar begann der Einbau und – Wahnsinn – schon fünf Tage später funktioniert tatsächlich wie von Zauberhand das Handynetz wieder. Sogar die LTE-Aufrüstung wurde gleich mit vorgenommen.

Und so freue ich mich, nach elf Wochen Funkstille in Zinnowitz mit meinem Handy statt am 8. Februar bereits am 31. Januar wieder Telefonate ausführen zu können. Dankeschön an Telefonica für diese unnachahmliche Demonstration der Leistungsfähigkeit eines Mobilfunkkonzerns im Zeitalter der Digitalisierung. Ironie aus.

Von Cornelia Meerkatz