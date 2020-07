OZ-Video zum Mega-Stau auf Usedom: So voll waren die Straßen am Freitag

Wer am Freitag in den Mittagsstunden mit dem Auto in Richtung Wolgast fahren wollte, brauchte jede Menge Geduld. Teilweise rollte die Blechlawine von der Insel Usedom runter nur im Schritttempo. In unserem Zeitraffervideo wird deutlich, wie viele Autofahrer unterwegs waren.