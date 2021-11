Wolgast/Insel Usedom

Drei Jahre ist es her, dass ein Familienvater mit seinem Sohn in Wolgast in den Anlagen toben war. Als Kind war er gerne dort unterwegs. Er erinnerte sich an Konzerte, fröhliche Feste und einen gepflegten Park. Diesen Lieblingsort wollte er seinem Sprössling zeigen. Doch was sie fanden, war eine Müllhalde …

Der Familienvater war Andreas „Keiler“ Keil vom Team des Wolgaster Jugendhauses „Peenebunker“. „Ich habe mich damals total erschrocken, dass alles zugemüllt war. So wollte ich meine Anlagen aber nicht in Erinnerung behalten“, erinnert er sich. Das Ganze ließ ihm keine Ruhe. Er richtete daraufhin in den sozialen Netzwerken einen Appell an Gleichgesinnte und rief zu einem Arbeitseinsatz auf. Gleich beim ersten Mal kamen an die 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Wolgast und von der Insel Usedom, um anzupacken. Er war erstaunt und erfreut zugleich. „Es gibt doch viele, denen es eine Herzensangelegenheit ist, im Park wieder Ordnung zu schaffen, und die auch sehen, welches Potenzial in den Anlagen steckt, wenn man sie in Ordnung bringt und hält“, sagt er.

Andreas Keil, Mitarbeiter im Jugendhaus Peenebunker, beim Anbringen eines selbstgebauten Gitarrenhalters im frisch renovierten Probenraum, motiviert die Kinder und Jugendlichen immer wieder, das Projekt „Wolgaster Anlagen“ nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren. Quelle: Tilo Wallrodt

Schon 6040 Euro gesammelt

Das Jugendhaus-Team begeistert seitdem immer wieder Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene für Arbeitseinsätze. Viele haben dabei gesehen, was Menschen so alles in dieser grünen Lunge weggeworfen haben: Von Gartenabfällen, Fahrradrahmen und Kompostern bis hin zu Wellasbest und Ölkanistern war so ziemlich alles dabei. „Wir wollen eine saubere Umwelt. Dann bleiben die Bäume des kleines Wäldchens auch länger bestehen“, erzählten die jungen Helfer damals dem OZ-Reporter.

Das Tolle an den Arbeitseinsätzen: Die jungen Leute sind bis heute immer wieder bei Arbeitseinsätzen in den Anlagen unterwegs. Seit geraumer Zeit widmen sie sich dem maroden Konzertpavillon. Sie haben dazu eine Sammelaktion in den sozialen Medien gestartet. Mittlerweile sind bereits 6040 Euro zusammengekommen. Darauf sind die Mädchen und Jungen sehr stolz, denn das Projekt aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll unbedingt ein Erfolg werden. Allerdings: Dafür werden mindestens noch 9000 Euro weiterer Spenden benötigt.

Im Januar 2019 wurden bei einem Arbeitseinsatz in den Wolgaster Anlagen Dutzende Säcke mit Müll gefüllt . Quelle: Tilo Wallrodt

Firmen der Region unterstützen Projekt

„Deshalb freuen wir uns, dass sich Firmen aus der Region, die für die erforderlichen Facharbeiten notwendig sind, bereit erklärt haben, mitzuhelfen. Sie verlangen für ihre Leistung nur einen Teil der eigentlichen Kosten“, erzählt Andreas Keil. Zu den Helfern gehören die Pudaglaer Gerüstbaufirma Steffens & Pritschow, die Dachdeckerei Sebastian Beling, Maler Wolf, der Heizungsbau Schröer sowie die Estrich- und Bodenfirma Rico Neubert aus Lühmannsdorf und das Bausachverständigenbüro Edwin Valentin aus Wolgast. „Ohne diese Hilfe wären wir noch längst nicht so weit“, heißt es aus dem Jugendhaus.

Doch nun soll es weitergehen: Der Wolgaster Lions Club „Philipp Otto Runge“ ist auf die Aktivitäten des Peenebunkers aufmerksam geworden und möchte sie unterstützen. „Kinder und Jugendliche für ein nachhaltiges Umweltprojekt zu begeistern, ist eine sehr lohnenswerte Aufgabe, der wir uns stellen und die wir auch finanziell unterstützen wollen“, sagt Club-Präsident Ingo Lupp. Der Förderverein des Clubs stellt deshalb für die OZ-Weihnachtsaktion ein Spendenkonto zur Verfügung. Der Schatzmeister des Clubs, Ronny Bauch, hat es bei der Volksbank Vorpommern eingerichtet.

Lions Club „Philipp Otto Runge“ Partner der Weihnachtsaktion

Doch die Lions und auch das Team des Wolgaster Jugendhauses haben noch eine Idee und ein großes Herz. Aufmerksam haben sie verfolgt, wie bei der vorjährigen Weihnachtsaktion der begünstigte Ruderverein die Spenden nur in Teilen für sich behalten hat und einen Großteil des Geldes weiter verschenkt hat. Es ging an andere Vereine, die Unterstützung brauchten bzw. als Dankeschön an Menschen, die während der Coronapandemie an vorderster Front standen wie etwa das Corona-Team des Kreiskrankenhauses Wolgast. Genau das soll auch in diesem Jahr erfolgen.

Ein Teil der Spenden bekommt das Jugendhaus für ihr Projekt in den Wolgaster Anlagen und den Kauf einer neuen Tischtennisplatte. Doch weitere Jugendeinrichtungen und mobile Treffs auf der Insel, etwa in Karlshagen, Zinnowitz, Koserow, Bansin, Usedom-Stadt und Wolgast, sollen ebenfalls mit Spendengeldern aus der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt werden. „Wir wollen ihnen einen Wunsch erfüllen, etwa ein Ausflug auf der Insel, ein gemeinsamer Besuch der Ostseetherme oder der Kauf eines Tischkickers. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo Corona wieder alles dominiert, wollen wir ein Zeichen des Zusammenhalts und der Herzlichkeit setzen“, sagt Ingo Lupp. „Ich bitte deshalb die Leser der OZ sehr herzlich, mit einer Spende – egal in welcher Höhe – die offene Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen“, wirbt er.

Familienfest 2022 geplant

Im kommenden Frühsommer soll dann – so die Idee von Keiler und seinem Jugendhaus-Team – in den Wolgaster Anlagen am instandgesetzten Konzertpavillon ein großes Familienfest für die Wolgaster und die Gäste von der Insel Usedom gefeiert werden. „Ich bin sicher, dass wir allen Grund zur Freude haben werden“, sagt auch Ronny Bauch vom Vorstand des Lions Clubs.

Spendenkonto:

Konto: IBAN DE85 1506 1638 0101 0060 61

Empfänger: Förderverein Lions Club „Philipp Otto Runge“ Wolgast

Verwendungszweck: OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“

Unterstützung für Jugendklubs und einen Familienausflugsort

Von Cornelia Meerkatz