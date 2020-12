Wolgast/Usedom

„Wenn wir noch ein paar Angeln mehr hätten und das nötige Zubehör, könnten wir mit unseren Kindern und Jugendlichen noch aktiver sein“, sagt Matthias Rose. Der 38-Jährige ist Vorsitzender des Angelvereins der Stadt Usedom. Es ist einer der ältesten Vereine in der Stadt und wurde schon 1954 gegründet. Waren es zu DDR-Zeiten bis zu 180 Angelfreunde, die schon damals im Haff, in der Peene, aber auch im Usedomer See erfolgreich ihrem Hobby nachgingen, so sind es heute immerhin noch 69 Petrijünger. Unter ihnen vier Frauen sowie neun Kinder und Jugendliche.

Der Verein kann sich zugute halten, dass er sich stets um interessierte Kinder gekümmert hat. Aktuell ist es Hans-Werner Schütt, der diese Aufgabe als Jugendwart übernommen hat. Leider musste in diesem Jahr vieles, was geplant war, ausfallen. Umso lebhafter ist die Erinnerung an das Dorschangeln in Warnemünde, bei dem die Kinder 2019 von Freitag bis Sonntag ein spannendes Wochenende verlebten und sogar auf dem gemieteten Kutter übernachten konnten.

Zu ihren Sommern gehört traditionell auch ein Jugendcamp am Ufer des Usedomer Sees in Welzin, bei dem die jungen Teilnehmer mit den Erwachsenen angeln, grillen und sicher auch so manches Anglerlatein zu hören bekommen. Zu den Höhepunkten des Vereinslebens gehören das An- und Abangeln, wobei sich die Usedomer auch schon mit Petrijüngern aus Polen getroffen haben. Beinahe legendär ist das Sommerfest, dass die Usedomer Angler alljährlich mit großem Hallo an der „Kehle“ (das ist die Verbindung zwischen dem Usedomer See und dem Stettiner Haff) feiern.

Corona bremst junge Angler

Von November bis März ist es Anglern, die über eine entsprechende Berechtigung verfügen, neuerdings auch wieder erlaubt, im Usedomer Hafen zu angeln. „Gerne hätten wir uns spontan mit unseren Kindern dazu verabredet“, sagt Matthias Rose. Allein, Corona verbietet auch in diesem Fall jedwede Zusammenkunft. Nun hoffen alle auf den Sommer.

Zuvor soll mit Hilfe der OZ-Weihnachtsaktion der Wunsch nach einigen Angeln für die jüngsten Petrijünger erfüllt werden. Denn das Spendenkonto des Wolgaster Rudervereins, der die Spenden gern mit weiteren Vereinen teilt und davon auch Coronahelfern Danke sagen möchte, hat sich enorm vergrößert: Mittlerweile sind 12 450 Euro zusammen.

Wenn auch Sie in Not geratenen Vereinen helfen möchten oder Coronahelfern ein Dankeschön sagen wollen, spenden Sie bitte auf folgendes Spendenkonto, Träger ist der Ruderverein e. V. Wolgast: DE37 1505 0500 0112 2487 80.

Von Ingrid Nadler