OZ-Weihnachtsaktion: Leser sagen Coronahelfern auf Usedom und in Wolgast Danke

Coronahilfe im Rahmen der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion: So könnte man unsere ganz besondere Hilfsaktion bezeichnen. Alljährlich spenden bei „Helfen broingt Freude“ hunderte Leser für einen guten Zweck. In diesem Jahr haben wir uns in der Lokalredaktion Zinnowitz entschieden, nicht nur einen Verein zu unterstützen, sondern mehrere Wünsche von Vereinen zu unterstützen.

Der Wolgaster Ruderverein, der freundlicherweise sein Konto für die Spenden zur Verfügung gestellt hat, wünscht sich für die Kinder ein neues wettkampftaugliches Boot. Der Katzenschutzverein hofft auf einen Trockner. Ganz viele Menschen, die ganz vorn an der Coronafront stehen und für andere sorgen, würden sich über ein Dankeschön in Form von Einkaufs-, Restaurant- oder Theatergutscheinen freuen.

Diese Wünsche wollen wir mit Ihrer Hilfe, liebe Leser, gern erfüllen. Und noch mehr Gutes damit tun: Die Gutscheine wollen wir bei Händlern, Gastronomen und Hoteliers vor Ort kaufen, um auch ihnen unsere Unterstützung zu zeigen.

Bitte helfen Sie mit – egal, wie groß oder klein die Spende ist – die Wünsche zu erfüllen und zu zeigen, dass wir in Vorpommern in schwierigen Situationen fest zusammenhalten. Gespendet haben bereits: Joachim Conrad (100 Euro), Horst Lewerenz (20), Günter und Christine Thoms (50), Käte Marquardt (25), Klaus und Christa Preußler (60), Sven Pallas (30), Christian und Helga Liebenow (20), Goldine Grube (50), Uwe und Irmtraud Herold (25), Expo Peenemünde GmbH & Co KG (100). Der aktuelle Kontostand beträgt 3480 Euro. Herzlichen Dank an alle Spender, weitere Namen veröffentlichen wir in den kommenden Tagen.

Das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion lautet:

Empfänger: Wolgaster Ruderverein, IBAN: DE37 1505 0500 0112 2487 80, Kennwort: Helfen bringt Freude

Von Cornelia Meerkatz