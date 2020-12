Wolgast/Ahlbeck

Im März dieses Jahres rückte das Ahlbecker Seniorenpflegeheim „ Pommernresidenz“ ungewollt landesweit in den Fokus. Hier war der erste große Corona-Ausbruch auf Usedom zu beklagen. 15 Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung hatten sich mit dem Virus infiziert. „Obwohl wir Konzepte und Pandemiepläne in der Schublade hatten, überschlugen sich die Ereignisse“, erinnert sich Cornelia Seiffert an die Tage Ende März. Die an Covid-19 erkrankten Menschen blieben im betroffenen Pflegeheim in Quarantäne, die anderen wurden in der Reha-Einrichtung „Ostseeblick“ in Ückeritz untergebracht.

„Ich sehe meine Mitarbeiter noch auf der Treppe sitzen und sagen, dass sie hier bleiben und für die Bewohner da sind“, erzählt Cornelia Seiffert. Ihr Team – 54 Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung – sei in diesem Jahr weiter zusammengewachsen. „Das war nicht immer einfach. Da sind Leute über sich hinausgewachsen. Wir haben nur durchgehalten, weil wir einen großen Zuspruch aus der Bevölkerung und von den Angehörigen hatten. Dass wir seit gut einem halben Jahr unsere Arbeit nur mit Mundschutz verrichten, ist inzwischen normal“, so die Ahlbeckerin.

Hoffen auf mehr Normalität

Weil gerade die Pflegekräfte in der Pandemie an vorderster Front stehen, wollen wir den Mitarbeitern Dankeschön sagen. Die Chefin wünscht sich für den Sommer eine große Grillparty. Kein Problem, den Wunsch können wir erfüllen. Das Motto unserer diesjährigen Weihnachtsaktion lautet „(M)eine Spende: Zwei Gewinner“: Wir kaufen bei Firmen vor Ort Gutscheine für Getränke und Grillfleisch. Den Termin überlassen wir den Ahlbeckern, die auf diesem Wege den Kollegen in Ückeritz für die schnelle Hilfe während der ersten Welle danken.

Für 2021 hofft Cornelia Seiffert mit ihrem Team auf ein bisschen mehr Normalität. Gerade in der Beschäftigung mit den Senioren hat es in diesem Jahr durch Corona harte Einschränkungen gegeben. Das Singen ist untersagt. Mal- und Musiktherapie gibt es auch nicht mehr. „Kartenspiele sind nicht mehr erlaubt. Selbst auf das beliebte ,Mensch ärgere dich nicht’ müssen die Bewohner jetzt verzichten“, sagt Pflegedienstleiterin Heike Been.

Angelausrüstung für junge Usedomer

Unterdessen gibt es in Wolgast und in Usedom bereits großen Grund zur Freude: Am Freitag berichteten wir vom Angelverein der Stadt Usedom und ihrem Wunsch nach mehr Equipment, um weiteren Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, im Verein aktiv zu werden. Reinhard und Raik Plückhahn lasen das und riefen am Freitagvormittag beim Vereinsvorsitzenden an. „Wir haben vor einiger Zeit unseren Angelladen in der Wolgaster Schlossinsel-Passage aufgelöst und noch viele sehr gute Angeln sowie weitere Ausrüstungsgegenstände. Wir wollen den Petrijüngern von Usedom Ausrüstung im Wert von 1000 Euro schenken und so die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen“, betonen Vater und Sohn.

Cheplapharm hilft Wolgast und Greifswald

Beeindruckt von der OZ-Weihnachtsaktion und der Spendenbereitschaft der Usedomer und Wolgaster zeigt sich auch Cheplapharm-Chef Sebastian Braun aus Greifswald. 4000 Euro gab Cheplapharm-Chef Sebastian Braun für die diesjährige Weihnachtsaktion der OSTSEE-ZEITUNG. Zugutekommt das Geld den Spendenprojekten der Lokalredaktionen in Greifswald und Usedom. Die Usedomer Weihnachtsaktion widmet sich in diesem Jahr Ehrenamtlern und Vereinen, die in diesem Corona-Jahr Besonderes geleistet haben.

„Ich finde es großartig, dass auch jenen Danke gesagt wird, die in der Coronakrise ganz vorn gekämpft haben, etwa den Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen oder dem medizinischen Personal auf der Intensivstation. Das unterstützen wir gerne – genau wie die Arbeit von Vereinen, die ja wegen Corona stark eingeschränkt war“, so der erfolgreiche Unternehmer. Unter den Vereinen, die profitieren, ist auch der Ruderverein Wolgast, der ein Boot für den Nachwuchs bekommt. „Schön, dass das Geld der Jugend zu Gute kommt“, meint Cheplapharm-Pressesprecherin Stephanie Lemke. „Und ein Boot für das Training, das entspricht auch unserem Wettkampfgeist.“

Fast 18 000 Euro zusammen

Mittlerweile ist das Spendenkonto der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion auf stolze 17 995 Euro angewachsen. Jetzt geht es in den Endspurt und vielleicht gelingt es auch mit Ihrer Hilfe, die 20 000-Euro-Marke zu knacken.

Gespendet haben: Prof. Hans-Christoph und Dr. Susanne Schober (200 Euro), Frauke und Muthardt Böhm (30), Dr. Klaus Pietler (25), Krystyna Genz (35), Harry und Gudrun Peters (30), Saskia Schulz (25), Karl-Heinz und Sonja Saupe (15), Brigitte Arnold (100), Petras Schmuckkästchen Heringsdorf (100), Ursula Zalewski (50), Volker Schade (20), Andreas und Heidi Laue (15), Klaus und Ute Schmelzer (25), Gundula Baier (20), Ingrid Reyher (50), Joachim Dietmar Kühne (50), Klaus-Dieter und Marlies Bethke (50), Wolfgang und Marlies Schlutter (30), Marika und Mario Guddat (50), Familie Klingner (50), Ursula und Roland Jakisch (100), Uwe und Marlies Seiffert (20), Edeltraud Genseburg (20), Angelika Köster (15), Ursula Gamradt (20), Siegrun Rockstroh (20), Folke und Benita Westphal (20), Günter und Regina Labahn (20), Lothar und Sylvia Arndt (20), Karin Seefeldt (30). Weitere Spendernamen folgen in der Montagausgabe.

Wir danken allen Spendern ganz herzlich. Diese bisher erreichte riesige Summe zeigt den engen Zusammenhalt unserer Region auch in schwierigen Zeiten. Bitte helfen Sie mit, dass die Spendensumme weiter anwächst. Der Ruderverein Wolgast als Träger des Kontos freut sich, mit vielen anderen Vereinen teilen und auch vielen Coronahelfern danken zu können. Hier ist die Bankverbindung: IBAN DE37 1505 0500 0112 2487 80.

Von Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche