Gespannt blicken in diesen Tagen die Jugendlichen im Wolgaster „Peenebunker“ auf die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Zusammen mit dem Förderverein des Wolgaster Lions Clubs „Philipp Otto Runge“ soll ein Herzenswunsch der Mädchen und Jungen aus dem Jugendhaus erfüllt werden: Der Belvedere-Konzertpavillon wird wieder hergerichtet. Doch auch andere Jugendeinrichtungen der Insel Usedom werden unterstützt.

Die Mitglieder des Lions Club hat beeindruckt, dass die jungen Leute bis heute immer wieder bei Arbeitseinsätzen in den Anlagen unterwegs waren und sich nun auch des maroden Konzertpavillons angenommen haben. Mit Hilfe des Teams des Jugendhauses wurde eine Sammelaktion in den sozialen Medien gestartet. 6040 Euro sind schon zusammengekommen. Darauf sind die Mädchen und Jungen sehr stolz, denn das Projekt aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll unbedingt ein Erfolg werden. Allerdings werden mindestens noch 9000 Euro weitere Spenden benötigt.

Jugendliche hoffen auf viele Spenden für Wolgaster Anlagen

Firmen der Region unterstützen Projekt. Sie führen Facharbeiten zum kleinen Preis aus und spenden. So stellte Cheplapharm Greifswald 3000 Euro zur Verfügung – und auch die Energie Vorpommern hat Unterstützung angekündigt. In welcher Höhe, soll noch eine Überraschung sein und in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Andreas Keil vom Team des Wolgaster Jugendhauses ist zusammen mit den Mädchen und Jungen jedenfalls schon jetzt begeistert von der vielfältigen Unterstützung. „So können wir am Ende sicher auch anderen Jugendeinrichtungen auf der Insel Usedom jeweils einen Wunsch erfüllen, etwa nach einer Tischtennisplatte, einem Tischkicker oder einem Kinobesuch“, meint Keil.

Auch die ersten OZ-Leser haben bereits die Aktion mit einer Spende unterstützt: Wolfgang und Eva Hempel (50 Euro); Michael und Andrea Schantze (50), Axel Krüger (30), Hubert Netzband (25), Monika und Dr. Martin Grunze (50). Bitte helfen auch Sie, liebe Leser, dass die Initiative der Jugendlichen in den Anlagen ein Erfolg wird. Schon im Januar wollen sie weiterarbeiten.

