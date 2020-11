Wolgast

„Was für ein toller Einfall, in diesem Jahr viele Vereine und Menschen, die in Coronazeiten ganz vorn standen und die für andere da sind, zu unterstützen. Da machen wir gerne mit“, sagt Udo Arndt, Geschäftsführer der Energie Vorpommern. Das Unternehmen gehört in jedem Jahr zu den Unterstützern der OZ-Weihnachtsaktion – so auch in diesem Jahr. Sofort nach dem Start der Aktion am Sonnabend meldete sich der Chef und sagte, dass die Energie Vorpommern mit 1 000 Euro dabei ist.

„Wir sind ein regionaler Versorger und für solche Hilfsaktionen, wo Menschen aus der Region profitieren, immer offen. In Vorpommern müssen wir in diesen schweren Zeiten zusammenhalten. Ich finde es eine wunderbare Idee, dass mal nicht nur ein Riesengeschenk für einen Verein im Mittelpunkt steht, sondern auch jene Ehrenamtler bedacht werden, die sonst wenig Dank erfahren“, betonte Geschäftsführer Arndt.

Natürlich sollen dieser großen Spende von 1 000 Euro viele weitere folgen. Bitte helfen auch Sie, dass wir in diesem Jahr ganz viele Wünsche erfüllen können. Selbstverständlich können Sie auch Vorschläge machen, wem Dankeschön gesagt werden soll. Diesem Aufruf ist Leserin Anke Geusch gefolgt.

Berge von Wäsche müssen trocknen

Die Wolgasterin hat den Katzenschutzverein Wolgast vorgeschlagen, der wie viele andere Vereine dieser Tage unter der Corona-Krise leidet. „Dort arbeiten vier Frauen ehrenamtlich, die sich dort neben ihrem Hauptjob durchkämpfen“, so Geusch. „Ich wünsche ihnen, dass sie entlastet werden und ich weiß, dass sie dringend einen Trockner benötigen. Dort fallen Berge von Wäsche an und die muss auch im Winter draußen zum Trocknen aufgehängt werden.“

Vereinsvorsitzende Michelle Sauck freut sich, als wir bei ihr nachfragen, warum ausgerechnet ein Katzenverein von der Krise betroffen ist. Die überraschend einfache Antwort: „Wir leben von Spenden. Doch wenn die Menschen in Kurzarbeit sind, nimmt natürlich die Bereitschaft Geld zu geben ab.“ Zudem könne auch die jährliche Weihnachtsaktion nicht stattfinden. „Da machen wir Führungen und verkaufen Plätzchen, Glühwein oder Kinderpunsch. Im vergangenen Jahr konnten wir uns von den Einnahmen eine Waschmaschine kaufen.“

Weniger Spenden wegen Kurzarbeit

Sauck arbeitet normalerweise an einer Hotelrezeption und ist ebenfalls von Kurzarbeit betroffen. Natürlich bedeute das für sie finanzielle Einbußen, aber sie will nicht klagen. „Die Katzen müssen einfach versorgt werden.“ Mit im Team arbeitet auch die Kinderkrankenschwester Stefanie Dieske. Trotz großer Belastung in den Pflegeberufen nimmt auch sie sich die Zeit, im Verein anzupacken.

Das bedeutet neben der Versorgung und medizinischen Betreuung der Katzen auch die Reinigung von Katzenhaus und Außenanlagen. „Gerade jetzt fällt viel Wäsche an, denn die Katzen müssen es ja warm haben“, sagt die Vereinsvorsitzende. Das Problem: „Die Decken bekommen wir in dieser Jahreszeit kaum trocken. Gerade habe ich alles wieder von der Leine genommen, weil es zum Abend feucht wird. Nun hänge ich noch einmal alles innen auf, aber das trägt die Feuchtigkeit ins Haus. Bei der Menge, die bei uns anfällt, droht Schimmel an den Wänden.“

Warenkauf bei Händlern der Region

Deshalb wünschen sie und ihr Team sich nichts sehnlicher als einen Wärmepumpentrockner. Die OZ bittet um Spenden für die Aktion „(M)eine Spende: Zwei Gewinner“, um den Trockner bei einem Händler der Region kaufen zu können. Denn genau das ist die Idee hinter der Aktion:

Gleich zwei Seiten sollen profitieren: Ehrenamtlern und Vereinen wollen wir von den Spendengeldern einen Wunsch erfüllen – eine Anschaffung, die dringend benötigt wird – oder einfach mit einem Geschenk Danke sagen. Diese Waren wollen wir bei Händlern der Region erwerben, um auch diese zu unterstützen. Der Ruderverein Wolgast, der sich für die Kinder ein Wettkampfboot erhofft, stellt für den Eingang der Spenden sein Konto zur Verfügung. Die Redaktion wird das Geld entsprechend aller eingehender Vorschläge einsetzen und mehrmals wöchentlich im Detail darüber berichten.

Alle Leser und Spender sind aufgerufen, Vorschläge zu unterbreiten, welcher gute Zweck und welcher Selbstständige die Unterstützung besonders verdienen. (M)ein Spende – zwei Gewinner soll ein Erfolg für die Menschen dieser Region werden!

Von Cornelia Meerkatz, Juliane Schultz