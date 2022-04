OZ live am Dienstag: Forum zur Bürgermeisterwahl in Wolgast

In Wolgast wird am 8. Mai ein neuer Bürgermeister/eine neue Bürgermeisterin gewählt. Vorab veranstaltet die OZ am Dienstag, 26. April, ein Wahlforum, bei dem sich die Kandidaten den Fragen ihrer Wählerinnen und Wähler stellen. Bei OZ live können Sie hier ab 19 dabei sein.