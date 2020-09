Greifswald

Diese Geschichten schreibt nur das Leben! Durch die OZ-Spendenaktion „Rettet die Greif“ hat ein historisches Modell der Schonerbrigg den Weg nach Greifswald zum Original gefunden. Olaf Lepthien, Unternehmer aus Hamburg, übergab den etwa 90 Zentimeter langen, detailgetreuen Nachbau des Schiffes vor wenigen Tagen an den Förderverein und die Crew.

„Mit diesem Modell will ich die Sanierung der Greif unterstützen“, sagte der 52-Jährige, der selbst ein passionierter Segler ist, bei der Übergabe und schob einen Wunsch nach: „Das Original muss als fahrendes Segelschulschiff unbedingt erhalten bleiben. Museumsschiffe, die im Hafen liegen, gibt es schon genug.“

Weg in den Westen bleibt großes Rätsel

Friedrich Fichte, Leiter des Seesportzentrums, zeigte sich von dem historischen, handgefertigten Unikat begeistert. „Dieses Modell stammt noch aus der Zeit, als das Schiff ‚ Wilhelm Pieck‘ hieß.“ Erkennbar sei dies an der markanten Gestaltung des Steuerhauses, mit dem das Schiff seit der ersten Grundsanierung von 1971 bis 1991 unterwegs war. Die Rahsegel, das Ankerspill, Großsegel – alles wie auf dem Original, nur eben im Miniformat. Wie das Modell des einzigen DDR-Segelschulschiffes den Weg in den Westen fand, ist allerdings ein großes Rätsel.

Olaf Lepthien ist seit etwa fünf Jahren stolzer Besitzer der Mini-Greif. „Eine Nachbarin, die ebenso wie wir damals eine Ferienwohnung in Timmendorfer Strand erworben hatte, schenkte mir das Schiffsmodell, als sie erfuhr, dass ich selbst ein Segelboot besitze.“ Die Frau, so berichtete Lepthien weiter, habe das Modell in ihrer Immobilie gefunden und sah es bei Olaf Lepthien gut aufgehoben. Wie allerdings das Schiffsmodell nach Timmendorfer Strand kam, bleibt ungeklärt.

Viele Unterstützer spenden historische Exponate

Die unglaubliche Geschichte von Olaf Lepthien ist kein Einzelfall: Nicht nur er, sondern auch andere Leser und Unterstützer der OZ-Spendenaktion wollen mit historischen und künstlerischen Gegenständen, die einen unmittelbaren Bezug zu dem traditionsreichen Segelschulschiff haben, helfen, dass die „Greif“ wieder auf Fahrt geht. Alte Seemannsstiefel, ein historischer Seesack, Bilder, die eine Künstlerin auf einem alten, zerschlissenen Segeltuch der „Greif“ malte, wurden der OZ angeboten.

Schnell war in unserer Redaktion die Idee einer Versteigerung geboren, auf der die geschichtsträchtigen Gegenstände zugunsten der „Greif“ an den Höchstbietenden gehen sollen. Am 26. September heißt es dann am Liegeplatz in Greifswald-Wieck: „Zum Ersten, zum Zweiten zum Dritten!“ Anne Stielow, Vorsitzende des Fördervereins Rahsegler Greif e.V., ist von der Resonanz und der Verbundenheit der Leser mit dem Schiff überwältigt. „Es ist wunderbar, eine solch große Unterstützung zu erfahren und zu spüren, wie viele Menschen emotional mit dem Schiff verbunden sind.“ Seit Anfang August gingen mehr als 56 000 Euro auf dem Spendenkonto ein.

Versteigerung am 26. September am Liegeplatz

Die Crew hat bereits mit den Vorbereitungen für die Versteigerung begonnen. Unter anderem muss ein Hygienekonzept vorgelegt werden, damit die am Liegeplatz geplante Veranstaltung unter Coronabedingungen stattfinden kann. „Wir hoffen natürlich auch, dass sich der Herbst am 26. September von seiner trockenen Seite zeigt“, sagt Fichte. Aber auch an einer Schlechtwettervariante werde gearbeitet. Starten soll die Auktion am Nachmittag.

Olaf Lepthien, der Anfang August den OZ-Artikel über den sanierungsbedürftigen Zustand der „Greif“ gelesen hatte, wusste, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen war, sich von dem liebgewonnenen Zweimaster zu trennen. „Es fällt mir nicht leicht. Aber das Modell gehört zur Greif“, sagte er bei der Übergabe. Er hofft nun, dass für den Nachbau ein möglichst hoher Geldbetrag geboten wird, mit dem die Sanierung unterstützt werden kann. „Wünschenswert wäre, dass sich die Summe für dieses wirklich einmalige Objekt im vierstelligen Bereich bewegt.“ Bevor das Modell an seinen neuen Besitzer geht, wird sich ein Schiffsmodellbauer nochmals das gut erhaltene Exponat ansehen und kleinere Schönheitsreparaturen vornehmen.

Schriftliche Gebote bereits jetzt möglich

Schriftliche Gebote für diese Objekte können mit Angabe der Kontaktdaten bereits jetzt unter greifswald@ostsee-zeitung.de eingereicht werden. Das Mindestgebot für das außergewöhnliche Schiffsmodell liegt bei 999 Euro. Der Zuschlag wird dann auf der Auktion am 26. September erteilt.

Wenn Sie, liebe Leser, die Sanierung der Greif unterstützen wollen, können Sie sich an der Versteigerung beteiligen oder Ihren Betrag, egal ob 20 Euro, 50 Euro oder mehr, auf das OZ-Spendenkonto überweisen. Herzlichen Dank an alle Spender, die sich bislang für den Erhalt des Schiffes eingesetzt haben! Mit Ihrem Geld soll die Erneuerung des Holzdecks finanziert werden.

Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Von Martina Rathke