Im Koserower Eiscafé Moritz ist wieder das Wettkampffieber ausgebrochen: Nach dem überwältigenden Sieg im vergangenen Jahr beim OZ-Eisdielentest als „Beste Eisdiele in MV“ will es Inhaberin Doreen Grambow-Knuth noch einmal wissen. „Wenn ich schon mitmache, will ich auch gewinnen“, gibt sie unmissverständlich die Marschrichtug vor und hofft, dass wieder so viele Freunde und Gäste wie im Vorjahr für sie stimmen.

Sage und schreibe 34 Sorten verschiedenes Eis befinden sich im Koserower Eiscafé Moritz in der Auslage. Verständlich, dass angesichts der Fülle den Gästen die Auswahl nicht so leicht fällt. Entwickelt wurden sie vom Kreativgeist des Cafés, Doreens Vater Udo Grambow.

Granatapfel, Pampelmuse oder Butterkeks?

Darunter sind auch einige ausgefallene Sorten wie Granatapfel, Pampelmuse, Butterkekseis oder Crème brûlée. Auch die dunkle Schokolade, eine vegane Köstlichkeit auf Wasserbasis, läuft super, weiß Doreen Grambow-Knuth zu berichten. Und das beliebte Sanddorn-Eis gehöre nach ihren Worten in jede gute Eisdiele im Norden.

34 verschiedene Sorten Eis befinden sich in der Auslage des Eiscafés Moritz in Koserow. Da fällt die Auswahl oftmals schwer. Quelle: Cornelia Meerkatz

Entwicklungspause bei den Eissorten wegen Corona

„Normalerweise entwickelt mein Vater immer über Winter neue Eissorten und testet sie. Wegen des Lockdowns hat er in diesem Jahr pausiert. Aber wir beide haben schon beschlossen, dass es im kommenden Winter mit dem Tüfteln wieder losgeht“, erzählt die Inhaberin, deren Tag oftmals schon morgens 4 Uhr beginnt. „Es muss schließlich alles gut vorbereitet werden“, meint sie nur.

Allerdings: So ganz ohne Neuheit ist auch die diesjährige Saison, von der Grambow-Knuth sagt, dass sie ganz gut war, nicht über die Bühne gegangen. Als endlich der Lockdown gelockert wurde und die Menschen nach draußen strömten, eröffnete sie am eigenen Grundstück ihren Waffelwagen. Die Idee stammte von der Tochter, die im Netz gesehen hatte, wie reißend Bubble-Waffeln Absatz fanden. Also ausprobiert und getestet, ob auch die Koserower und ihre Gäste Bubble-Waffel-Fans sein könnten.

Bubble-Waffeln als Renner

Sie konnten – und wie. Sofort bildeten sich vor dem Eiswagen lange Schlangen, berichtet die Eisfee mit strahlenden Augen. Inzwischen habe sich die Nachfrage relativiert, sagt sie. Aber dass die Menschen auf Genuss stehen, das habe sich für sie wieder einmal mehr bestätigt. Dann zeigt sie auf die Riesen-Eisbecher, die ihre Mutter und sie herantragen. „Es muss meinen Gästen gut schmecken, sie müssen zufrieden und der Absicht, bald wiederzukommen, weggehen“, erklärt die 45-Jährige, die zusammen mit Ehemann, Eltern und drei festangestellten Mitarbeitern das Café schmeißt.

Als Doreen Grambow-Knuth im vergangenen Jahr den OZ-Eisdielen-Test gewann, kamen Freunde aus Koserow, die mit für das Eiscafé Moritz abgestimmt hatten, mit einer kleinen Überraschung an: Sie hatten einen kleinen Pokal mit Gravur für die Siegerin fertigen lassen. Denkbar, dass der kleine Pokal bald Zuwachs bekommt. Denn wie gesagt, das Motto im Eiscafé Moritz in Koserow lautet: „Wenn wir schon unter den Besten sind, dann wollen wir auch gewinnen!“

Von Cornelia Meerkatz