Mittwochabend: Gegen 20.30 Uhr sind am Horizont noch die letzten bunten Farbspiele eines wunderschönen Sonnenunterganges zu sehen. Wenig später geht die kleine Mondsichel auf, dazu noch der fulminante Sternenhimmel, welcher Minute für Minute besser zu sehen ist. Wie romantisch! Wer jetzt hinaus möchte, hat nur noch eine halbe Stunde Zeit, um sich alles anzuschauen. Seit Mittwochabend 21 Uhr gilt im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgrund der hohen Corona-Inzidenz von mehr als 200 eine nächtliche Ausgangssperre bis 6 Uhr morgens. Am Mittwoch war die Premiere.

21 Uhr: Gerade mal vier Grad Celsius zeigt das Thermometer in der sternenklaren Nacht an. Die OZ-Reise führt zunächst von Zinnowitz nach Wolgast. Gerade einmal sieben Fahrzeuge sind mir auf der anderen Fahrbahn entgegengekommen.

Im neuen Lidl brennt noch Licht

Erster Stopp: der Lidl gegenüber dem Kreiskrankenhaus. Im neuen Gebäude herrscht einen Abend vor der offiziellen Eröffnung noch reger Betrieb. Auch im alten Gebäude sind die Lichter noch nicht ausgeknipst. Ansonsten ist es an der Chausseestraße, die zu den am höchsten frequentierten Straßen in der Stadt gehört, mucksmäuschenstill. Einzig vom Orient Grillhaus dringen noch ein paar orientalische Töne hinaus. Doch der Mann hinter der Theke ist gerade dabei, seine Sachen zu packen. Es kommt kein Kunde mehr.

Fernsehflimmern statt Ansammlungen auf der Straße

Zweiter Stopp Wolgast-Nord: Es sind kaum Menschen auf der Straße unterwegs. Die Männer und Frauen, die noch draußen umherschwirren, haben oft einen Hund an der Leine. Meist sind nur die TV-Geräte von der Straße zu sehen, die hinter fast jedem Fenster flimmern.

Nächster Stopp Rathausplatz kurz vor 22 Uhr. Niemand ist unterwegs. Einzig das Plätschern des Brunnens ist zu hören. Die Stadt wirkt wie evakuiert, richtig gespenstisch.

Zurück gehts über die B 111 auf die Insel Usedom. Bis zum Seebad Zempin kommt mir nicht ein einziges Auto entgegen. Normalerweise würde die Insel laut Dehoga-Vorsitzendem Krister Hennige in dieser Zeit zwischen Ostern und Pfingsten bis zu 65 Prozent ausgelastet sein. Heißt: Tausende Urlauber würden auf der Insel verweilen. „Das ist ein normaler Schnitt“, sagt er. Doch die Ferienwohnungen sind zugezogen, die Hotels verdunkelt.

Meeresrauschen bis weit in den Ort hinein zu hören

22.30 Uhr in Bansin. Es macht betroffen, wenn man um diese Zeit die Seestraße entlangfährt. Normalerweise würden um diese Zeit die letzten Urlauber die Gaststätte verlassen, das Personal bereitet sich auf den Feierabend vor und die Gäste gehen in ihre Unterkunft. Doch wirklich nichts ist davon zu spüren. Selbst mehrere Hundert Meter weit weg von der Wasserkante hört man die Ostsee rauschen, denn keine weiteren Geräusche oder menschliche Stimmen unterbrechen das Wellenrauschen.

Banner machen auf die schwierige Lage aufmerksam

Die Hotels in den Kaiserbädern sind verwaist. Neben vielen Eingängen hängt nur ein großes Protestbanner des Hotelverbandes Insel Usedom, welches auf die prekäre Situation der Branche aufmerksam macht. Im Februar forderten die Hoteliers noch, dass sie ihre Häuser zum Osterfest öffnen wollen. Daraus wurde nichts. Hinter vorgehaltener Hand sprechen manche Hoteliers davon, dass sie nicht vor Juni Gäste begrüßen dürfen.

Von Ahlbeck geht es zurück nach Zinnowitz. Bis Zinnowitz begegne ich genau vier Autos, die mir entgegenkommen. Auf der Schiene kommt mir der vorletzte Zug des Tages entgegen. Niemand sitzt drin.

Mann kommt zurück vom Fußballabend

Am Ende meiner Tour treffe ich doch noch jemanden, der die nächtliche Ausgangssperre nicht ganz so ernst nimmt. Der Mann sagt mir, dass er von einem Kumpel kommt. „Wir haben zu zweit Fußball geschaut“, sagt er. Ein dritter Single-Mann, der das Trio normalerweise komplettiert, sitzt in Quarantäne. Er infizierte sich vor Kurzem mit dem Coronavirus. Laut Verordnung hätte der gemeinsame Fußballabend nicht stattfinden dürfen, denn bis 21 Uhr soll jeder bei sich zu Hause sein. Sinn und Zweck der Ausgangssperre ist es ja, dass Kontakte zwischen den Menschen unterbunden werden, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet.

Am Morgen danach zieht die Polizei in Wolgast und auf Usedom eine mehr als ruhige Bilanz der Nacht. Einzig eine Gruppe von vier Jugendlichen (16 und 17 Jahre) verweilten am Radweg zwischen Bossin und Dargen. An einer Wanderhütte schürten sie Feuer und grillten. Sie wurden von der Polizei belehrt und löschten das Feuer mit Sand. Auch wenn die Teenager noch kurz vor 21 Uhr von der Polizei erwischt wurden, könnte noch das Ordnungsamt auf sie zukommen. Grund: Die vier Teenager kamen aus unterschiedlichen Haushalten.

Fazit des Abends: Dass sich die Menschen bei den Temperaturen nicht draußen treffen, um irgendwo eine Party zu feiern, sollte jedem klar sein. Vielmehr geht es darum, dass sie nicht rausgehen, um beim Nachbarn Fußball zu gucken. In Städten und Ballungszentren ist dies wahrscheinlich viel effektiver als auf dem platten Land, wo mehr als die Hälfte aller Gebäude sowieso nur leergezogene Urlaubsquartiere sind.

