Insel Usedom/Wolgast

Pfingsten, Freizeit, schönes Wetter – da zog es viele Einheimische und Tagesgäste in die Restaurants, die am Sonntag nach einer etwa siebenmonatigen Corona-Zwangspause erstmals in diesem Jahr wieder ihre Türen öffnen durften.

Im Café Moritz in Koserow herrschte schon am frühen Nachmittag ein reger Betrieb. „Es läuft besser als ich dachte. Die ersten Gäste waren schon um 11 Uhr da, darunter viele Stammgäste. Alle sind happy!“, berichtete Café-Mitbegründerin Bärbel Grambow. Inhaberin Doreen Grambow-Knuth und mehrere Mitstreiterinnen versorgten indes am Stand an der Koserower Hauptstraße die Kundschaft mit Eiskreationen. Geduldig standen die Gäste Schlange.

Viele Inhaber mit Saisonstart zufrieden

„Alles läuft zu unserer vollsten Zufriedenheit“, erklärte die gut gelaunte Inhaberin, die seit Ostern den Eisstand betreibt. Seit Sonntag können die Besucher auch auf einem der Liegestühle im schräg dahinter befindlichen Eisgarten Platz nehmen. Auf dem mit Sand aus der Pudaglaer Kiesgrube befüllten Areal hatten es sich auch Anke und die Schülerinnen Eszter und Leticia aus Wolgast gemütlich gemacht, um Eis und Früchte aus der Bubble-Waffel zu schlemmen. Hochbetrieb herrschte zudem im nahen Karl’s Erdbeerhof, wo selbst ein Teil der unbefestigten Pkw-Parkplätze besetzt war.

Im Außenbereich der Gaststätte „Zur alten Fischräucherei“ in Rankwitz machten es sich Enkel Willi und seine Großeltern Angelika Seidel und Frank Rudolph aus Trassenheide gemütlich. Quelle: Tom Schröter

Im Lieper Winkel begrüßte ab Sonntag unter anderem die Gaststätte „Zur alten Fischräucherei“ in Rankwitz erwartungsvolle Gäste, die im Außenbereich von Mitarbeiterin Isabell Thurian am nagelneuen Pavillon versorgt wurden. „Vor zehn Minuten sind viele Gäste aufgebrochen, als es plötzlich zu regnen anfing“, erzählte Restaurantleiterin Sandra Kurze.

Radler stärken sich im Lieper Winkel

Angelika Seidel, Rudolph Frank und ihr Enkel Willi aus Trassenheide trotzten Wind und Wetter und ließen sich den frischen Rhabarberkuchen mit Sahne sowie die Pommes schmecken. „Es ist schön hier. Wir hatten erst Angst, dass hier zu ist, wurden aber positiv überrascht“, so Rudolph Frank. Eine Stärkung hatte sich das Trio, das von Schmollensee mit dem Fahrrad hierher gestrampelt war, verdient.

Am nagelneuen Pavillon am Rankwitzer Hafen empfing Mitarbeiterin Isabell Thurian am Sonntag die ersten Gäste der Saison. Quelle: Tom Schröter

Wer im Inneren des Restaurants speisen wollte, musste sich gemäß den geltenden Regeln als geimpft oder genesen ausweisen oder dem Bedienungspersonal einen amtlichen negativen Corona-Test vorlegen. „Das fühlt sich schon sehr merkwürdig an“, meinte Sandra Kurze. „Aber was bringt’s? Wir sind froh, dass wir wieder arbeiten dürfen.“

Auf dem Parkplatz am Landgasthaus Klein in Mellenthin befindet sich seit geraumer Zeit das TUS-Corona-Testzentrum Usedom-Süd, das auch zu Pfingsten rege frequentiert wurde. Quelle: Tom Schröter

Am Landgasthaus Klein wurde entsprechend vorgesorgt. Seit einiger Zeit befindet sich direkt davor auf dem Parplatz das TUS-Testzentrum Usedom-Süd, wo der Abstrich durch das Autofenster hindurch genommen wird. „Viele unserer Kunden nutzen dieses Angebot“, schilderte Landgasthaus-Mitarbeiterin Ricarda Steinke. „Für den ersten Tag“, so schätzte sie ein, „herrscht bei uns guter Betrieb.“

Saisonauftakt an der Ahlbecker Promenade

An der Ahlbecker Promenade ließen sich etliche Spaziergänger zum Beispiel im Terrassencafé an der Seebrücke kulinarisch verwöhnen. Auch hier kann man seit Sonntag wieder an den Tischen Platz nehmen. Der Andrang war groß, aber alle hatten, neben guter Laune, Zeit mitgebracht. Am Hotel „Das Ahlbeck“ genossen die Gäste Essen und Trinken an frischer Luft, wobei die Tische durch transparente Zwischenwände voneinander getrennt sind. Wer fröstelte, hüllte sich in eine Decke.

Großer Andrang herrschte auch am Terrassencafé an der Seebrücke in Ahlbeck, wo die Gäste ebenfalls wieder an den Tischen Platz nehmen konnten. Quelle: Tom Schröter

Endlich hat auch „Uwe’s Fischerhütte“ an der Ahlbecker Düne wieder geöffnet. „Einige Tagestouristen sind schon da“, berichtete Inhaber Uwe Krüger. „Aber viele zieht es auch nach Polen, wo inzwischen alles wieder geöffnet ist. Trotzdem sind wir froh, dass wir jetzt wieder aufmachen konnten.“

Im Sauziner Dorfkrug empfing das Team von Oliver Schmidt zu Pfingsten die Gäste, von denen viele vorbestellt hatten. „Alle waren geduldig und verständnisvoll und zeigten ihren Test vor“, sagte der Inhaber, der an den Feiertagen zudem den Außer-Haus-Verkauf fortsetzte. Im Restaurant des Griechen Onasis auf der Wolgaster Schlossinsel genossen die Besucher bis in den späten Abend hinein Bewirtung und maritimes Fair. Inhaber Ioannis Onasis, der mitten in der Corona-Krise sein Lokal eröffnet hatte, konnte mit dem verspäteten Saisonauftakt zufrieden sein.

Von Tom Schröter