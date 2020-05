Ölfilm im Hafen Altwarp

Altwarp

Ein etwa 60 Quadratmeter großer Ölfilm wurde nach Angaben der Wasserschutzpolizei Wolgast am späten Donnerstagvormittag im Hafen von Altwarp ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) entdeckt.

Ölsperre wurde ausgelegt

Von Feuerwehrleuten aus Altwarp, Vogelsang und Uckermünde wurden Ölsperren ausgelegt und das Öl gebunden bzw. beseitigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass bei Rammarbeiten offensichtlich ein Hydraulikschlauch geplatzt war und daraufhin etwa zwei Liter Hydrauliköl in das Wasser gelangten. Ölspuren am Arbeitsgerät sowie aus dem Wasser des Hafenbeckens wurden gesichert.

Anzeige

Ähnlicher Vorfall am 8. Mai

Am 8. Mai hatte es in Altwarp bereits bei ähnlichen Vorfall gegeben. Die Ermittlungen in beiden Fällen durch die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast dauern an.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Polnische Küstenwache patroulliert im Grenzgebiet zu MV

Bombe im Stettiner Haff geborgen – Was passiert mit weiterem Blindgänger?

Von OZ