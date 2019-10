Heringsdorf

Auf der L 266 zwischen Korswandt und Ahlbeck kam es am Donnerstag in den Morgenstunden zu massiven Behinderungen. Aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn stürzten drei Motorradfahrer, die sich dabei leicht verletzten. Das Trio war hintereinander aus Korswandt kommend in Richtung Ahlbeck unterwegs, als der vordere Fahrer in einer Linkskurve stürzte. In der weiteren Folge leiteten die anderen beiden Motorradfahrer eine Vollbremsung ein, kamen dabei jedoch ebenso ins Rutschen und verunglückten. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 1250 Euro. Die L 266 musste halbseitig gesperrt werden.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die Straße vermutlich durch austretende Betriebsstoffe eines Fahrzeugs verunreinigt wurde. Die Polizei hat daher die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet nun um Mithilfe. Wer Angaben zu diesem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter 038378 / 279224 oder jeder anderen polizeilichen Dienststelle zu melden. Auch Inhaber von Werkstätten, die Fahrzeuge repariert haben, aus denen Öl ausgetreten war, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Von Henrik Nitzsche