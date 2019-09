Ölspur vor Koserow stoppt Autofahrer

Koserow

Am Montagnachmittag ging auf der B 111 in Richtung Wolgast mehrere Stunden lang nichts. Bis Schmollensee hatte sich gegen 17.30 Uhr schon der Rückstau gebildet, weil am Kreisel in Koserow, Höhe Karls Erlebnisdorf, die Fahrbahn in Richtung Wolgast gesperrt werden musste. Laut Polizei lag es an einer Ölspur. Wie Koserows Wehrführer Tom Laudien am Abend informierte, zog sich die Spur in Richtung Wolgast von etwa 50 Meter hinter dem Bahnübergang entlang durch den Kreisel bis auf das Tankstellengelände und weiter auf der B 111 bis zur Ampel am Koserower Bahnhof. Die Feuerwehr und eine Spezialfirma rückten zur Reinigung an. Der Verursacher ist laut Polizei unbekannt.

Weil viele Kraftfahrer in Richtung Wolgast in Ückeritz die Parallelstraße vorbei an den Angelteichen genommen hatten, bildeten sich auch lange Staus an den Abfahrten auf die B 111 an der Kreuzung Kölpinsee und vor dem Bahnübergang Koserow, Höhe Jacob Cement. Gegen 17.30 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Wolgast freigegeben, der Abzweig nach Koserow blieb bis kurz vor 19 Uhr gesperrt.

Von Henrik Nitzsche