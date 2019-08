Wolgast

Die Mitglieder des Vereins Old Boys Wolgast beweisen sich einmal mehr als treue Sponsoren des Familientierparks im Tannenkamp. Am Donnerstag stattete Vereinsmitglied Toralf Lada dem am Rande der Stadt gelegenen Zoo einen Besuch ab, um 600 Euro an Tierparkleiter Mirko Daus zu übergeben. „Das Geld stammt traditionell aus unserem Kuchenverkauf während des diesjährigen Tierparkfestes“, erzählte der Überbringer der sechs grünen Scheine.

Wie gewohnt, hatten die Frauen der Old Boys im Vorfeld des Festes, das über 1600 Gäste zählte, fleißig gebacken. Insgesamt 28 Kuchen, etliche Muffins und viele Liter Kaffee konnte der Verein unters Volk bringen und damit die beeindruckenden Einnahmen erzielen. Mirko Daus dankte den Spendern. „In diesem Jahr konnten wir bisher schon fast 30000 Besucher begrüßen. Ich denke, dass wir zum Jahresende die 50000-Besucher-Marke knacken werden, was uns 2018 nicht ganz gelungen ist“, so der Leiter.

Von Tom Schröter