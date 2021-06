Oldtimer in Wolgast: Der heimliche Star kommt aus Pennsylvania

Wolgast/Diedrichshagen

Alte Autos, altes Fachwerk und alte Männer. Diese Kombi hat nun zum vierten Mal staunende Besucher und stolze Liebhaber von Oldtimern auf die Wolgaster Schlossinsel gebracht. Der Klub Dalldorf Classic aus Niedersachsen ist wieder am Peenestrom. Das sind knapp 40 Männer und Frauen, die ihre rollenden Schätze vor dem Restaurant „Onasis“ am Hafen geparkt haben.

Das älteste Modell unter den vielen Oldies ist ein Mercedes 500 K Baujahr 1936, wie Rolf Hoyer, Mitinitiator und stolzer Käfer-Besitzer, erzählt. 21 Fahrzeuge sind an die Küste gekommen. Und während die Männer am Tisch fachsimpeln, ist eine Frau besonders aktiv und lädt Gäste zum Mitfahren ein.

Anna Williges – ihr Mann Hans-Heinrich ist auch dabei – fällt mit ihrem knallroten Bugatti auf. Das rote Gefährt ist ein Nachbau eines Bugatti 35b, der 1927 gebaut wurde. 1984 wurde er auf dem Chassis eines VW Käfer 1200 fertiggestellt und seitdem von einem VW Käfermotor angetrieben.

Ein „Schätzchen“ mit knallroten Felgen

Die Wolgaster kennen den roten Flitzer von Anna Williges aus den Vorjahren, das blaugraue Schätzchen mit den knallroten Felgen, was direkt davor parkt, allerdings nicht. Woher auch, denn Rolf Janert aus Diedrichshagen bei Greifswald ist das erste Mal dabei. Sein blitzeblanker „Dodge“ ist ein Hingucker. Bei ebay hat er den amerikanischen Traum erworben. „Ich habe ihn aus Pennsylvania einschiffen lassen und dann mit dem Trailer in Bremerhaven abgeholt“, sagt der 73-Jährige.

Der Schlossermeister liebt Fahrzeuge made USA. Zwei Cadillacs stehen bereits in seiner Garage, mit dem „Dodge“ ist vor zwei Jahren ein weiterer Amerikaner dazugekommen. Die Zulassung ist ein Jahr alt. „Ich habe den Wagen komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Das sind alles Originalteile“, sagt der Rand-Greifswalder stolz. Rund 25 000 Euro habe er in den Wagen investiert. „Da ist aber keine Arbeitsstunde drin.“

Während er am Abend wieder in Richtung Greifswald aufbrach, fuhren die Dalldorfer geschlossen nach Mellenthin. In den Vorjahren waren sie in mehreren Häusern in Wolgast untergebracht, diesmal alle unter einem Dach – im Wasserschloss Mellenthin. Altes Schloss, alte Autos, alte Männer – sie wissen schon!

Von Henrik Nitzsche