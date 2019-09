Oldtimer nehmen Kurs auf Wolgaster Schlossinsel

Wolgast

Im Juni dieses Jahres starteten die Oldtimerfreunde des Klubs Dalldorf Klassik aus Niedersachsen schon mal einen Testballon: Die Klubmitglieder aus dem Landkreis Gifhorn steuerten einige ihrer schnittigen historischen Automodelle gen Osten bis ins vorpommersche Wolgast, wo die Karossen an der Pier des Stadthafens gegenüber dem Restaurant „Zur Schlossinsel“ stolz Spalier standen.

„Viele andere unserer Klubmitglieder waren bis heute noch nie in Mecklenburg-Vorpommern. Das 30-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung wollen wir auch deshalb zum Anlass für das 1. Wolgaster Oldtimertreffen nehmen“, berichtet Hans-Heinrich Williges. Der 59-jährige Niedersachse ist seit mehreren Jahren in und um Wolgast engagiert. Er ist unter anderem Eigentümer des erwähnten Restaurants nebst Pension auf dem südlichen Teil der Schlossinsel und möchte gern zur Belebung der alten Herzogstadt beitragen. Das vom 3. bis 6. Oktober geplante Oldtimertreffen ist dafür aus seiner Sicht ein geeigneter Baustein.

Zehn bis zwölf Oldtimer – von Mercedes, Ferrari und VW Käfer bis hin zu Bugatti und MG – wollen Kurs auf Wolgast nehmen, verkündet Initiator Williges, der in seiner Freizeit regelmäßig selbst hinter dem Lenkrad eines Mercedes-500-K-Nachbaus aus dem Jahr 1969 sitzt. Am 5. Oktober werden die sehenswerten Limousinen und Roadster auf Höhe der Gaststätte „Zur Schlossinsel“ um 15 Uhr in einer Parade parallel zum Peenestrom zur Schau gestellt. „Wir wollen mit den Eigentümern der Wagen ins Gespräch kommen und sie in Interviews zu Wort kommen lassen“, erklärt Gaststättenpächter Dirk Schönberger aus Wolgast. „Außerdem gibt es um 17 Uhr Livemusik mit Wolgasts Altstadtmanager Daniel Trebing.“

Die Fahrer der historischen Automodelle nutzen den Aufenthalt auch für einige Spritztouren. So soll es aller Voraussicht nach unter anderem zum Schloss Neetzow südlich von Anklam gehen. „Von dort führt der Weg weiter nach Demmin, wo eine Fahrt auf der Peene mit der MS ‚ Hamburg‘, einem Oldtimerschiff, Baujahr 1949, auf dem Programm steht“, informiert der Initiator. Williges hat auch Kontakt zu Oldtimerfreunden in der hiesigen Region aufgenommen, die das Treffen in Wolgast mit ihren Fahrzeugen bereichern wollen. „Gerne“, so sein Angebot, „können noch weitere Teilnehmer dazu stoßen.“

Die Enthusiasten den Gruppe Dalldorf Klassik mit ihrem Organisator Rolf Hoyer an der Spitze haben einen bemerkenswerten Aktionsradius. Traditionell brausen sie mit den Perlen des Automobilbaus auch im Ausland über die Piste. Wie Williges erzählt, machten die Klubmitglieder zuletzt in Tschechien Station. Andere mehrtägige Ausfahrten führten nach Estland oder Italien. Überall begleiteten neugierige Blicke den beeindruckenden Tross. „2020“, so blickt Williges voraus, „planen wir eine große Ausfahrt nach Polen in die Masuren.“

Von Tom Schröter