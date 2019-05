Koserow

Sie waren der Hingucker am Donnerstag in Koserow: Arnold Lewerentz und sein Enkel Vincent. Schick gemacht mit Anzug, Weste, Hut und Zylinder spazierten beide am Herrentag mit ihren geschmückten Gehstöcken durchs Seebad. Zuerst ging es am Vormittag zur Seebrücke, dann quer durch den Ort bis zu Karl’s Erlebnishof, wo beide Mittag aßen und anschließend den Heimweg antraten. Der 68-Jährige erklärte seinem achtjährigen Enkel dabei nicht nur die Schönheiten Koserows, sondern beantwortete auch alle anderen Fragen des jungen Mannes an seiner Seite. Schon allein deswegen liebt der Kleine seinen Opa über alles. Vorbeikommende und -fahrende Gäste winkten und hupten dem Opa und seinem Enkel zu, manch einer wollte sogar ein Foto mit dem fröhlichen Duo.

Den Ausflug an Christi Himmelfahrt unternehmen die beiden Männer schon seit drei Jahren und immer machen sie sich ganz besonders schön dafür: Opa geht mit Anzug, Weste, weißem Hemd, weißen Handschuhen, Schleife und Zylinder, der Enkel trägt ebenfalls weißes Hemd, Weste, Fliege und Hut. Für Vincent sei das immer besonders aufregend, er freue sich schon Tage vorher riesig auf diesen Ausflug mit seinem Opa, versichert seine Mutter Stephanie Lewerentz.

Cornelia Meerkatz