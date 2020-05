Insel Usedom

Den Kirchengemeinden auf Usedom steht der erste Sonntag nach Aufhebung des Gottesdienstverbotes in Kirchen bevor. Bereits vor einer Woche hatten einige Kirchengemeinden ihren Sonntagsgottesdienst ins Freie verlegt. Dafür hatten sie eine Ausnahmegenehmigung von der Gesundheitsbehörde. Am 10. Mai sind Gottesdienste unter Einhaltung gewisser Beschränkungen und Maßnahmen auch wieder drinnen möglich. Dennoch ziehen es die meisten Kirchengemeinden vor, Freiluftgottesdienste abzuhalten.

Pastor Henning Kiene vom Ev. Pfarramt Ahlbeck-Zirchow feiert an beiden Orten draußen: Um 9.30 Uhr auf der Wiese neben der Ahlbecker Kirche und um 11 Uhr vor der Pilgerherberge am ehemaligen Pfarrhaus in Zirchow. Sein Kollege Christian Pieritz von der Ev. Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin wird wie am vergangenen Sonntag um 11 Uhr von der Wandelhalle aus zur Gemeinde sprechen, die vor der Kirchentreppe in lockerer Runde verteilt sein wird.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

In Benz findet der Gottesdienst am Sonntag Kantate um 9.30 Uhr vor der Kirche statt. Anschließend wird Pastorin Annegret Möller-Titel um 11 Uhr in der Lieper Kirche Gottesdienst mit der Gemeinde feiern. Erstmals wieder zu Gottesdiensten lädt Pastor Christoph Tiede am kommenden Sonntag ein und zwar um 9.30 Uhr in die Marienkirche in Usedom und um 14.30 Uhr in die Kirche in Mönchow.

Gottesdienst im Pfarrgarten

Im Inselnorden findet am Sonntag ein Open-Air-Gottesdienst im Pfarrgarten in Zinnowitz, Bergstraße 12, statt. Noch keinen Gottesdienst wird es in der Inselmitte geben. Dort beginnt Pastorin Bettina Morkel am 17. Mai wieder mit einer Andacht in der Koserower Kirche.

In der kommenden Woche werden in einigen Kirchengemeinden die Weichen für die nächsten Wochen gestellt. Es wird darum gehen, wie unter den behördlichen Auflagen Gottesdienste gefeiert werden können. Die Gottesdienstordnungen liegen in den Händen der Kirchengemeinderäte.

Gottesdienst im Freien: bis 50 Personen ohne zusätzliche Genehmigung

Unter Berücksichtigung der Zugangsbeschränkungen (1 Person pro 10 Quadratmeter) und Abstandsregelungen (1,5 Meter) dürften zum Beispiel in der Bansiner Kirche 19 Personen und in der Heringsdorfer Kirche 22 Personen an Gottesdiensten teilnehmen.

Im Freien sind Gottesdienste bis 50 Teilnehmende ohne zusätzliche Genehmigung möglich. Zudem sind die Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen einzuhalten sowie Teilnehmerlisten zu führen. Dazu sollten die Gottesdienstbesucher freundlicherweise eigene Kugelschreiber oder Stifte mitbringen.

Mehr zum Thema:

Von Dietmar Pühler