Zinnowitz

Am 21. April ist es soweit. Dann holt die Kurverwaltung den gebürtigen Zinnowitzer, Musiker, Songwriter und Rockpoeten Arno Zillmer (Jahrgang 1980) zum Performen in sein Heimat-Ostseebad zurück.

Im Gepäck hat der inzwischen am Berliner Thälmannpark lebende Künstler eine Talenteshow namens „Open Mic“, die weit über die Hauptstadt hinaus als eine der aufwändigsten und buntesten ihrer Art zählt. Die Szene nimmt sie in besonders intensiver Weise wahr.

Daher läuft sie auch in der „Wabe“, einer angesagten multifunktionalen Veranstaltungshalle im Prenzlauer Berg, seit 2017 kontinuierlich - coronabedingte Pausen der jüngeren Vergangenheit selbstredend eingeschlossen. Zillmer fungiert dabei als Gastgeber und Moderator, Opener und Finisher, wobei jeweils sechs Nachwuchs-Acts mit einem erfolgreichen Künstler als Pate die Bühne für sich entern dürfen. Vorgesehen sind insgesamt sechs Konzerte in der „Blechbüchse“; nach der Premiere folgen weitere im Mai, Juni, Juli, September und November.

Zehn Minuten Zeit, sich auf der Bühne zu präsentieren

„Open Mic“ steht Vertretern ganz unterschiedlicher Genres offen. Rockbands, Textjongleuren und Jazzern ebenso wie Liebhabern klassischen Liedgutes, Comedy-Stand-Ups und Pop-Sängern“, plaudert der Spiritus Rector der Konzertabende.

Die Teilnahme wird Nachwuchskünstlern altersunabhängig ermöglicht. Sie finden jeweils eine für sie technisch komplett hergerichtete Bühne vor, wofür Jens Schnibben und seine Bühne Blechwerk Stralsund als enge Partner des Gesamtprojektes fungieren. Jeweils zehn Minuten hat jeder Teilnehmer Zeit und Gelegenheit, Eigenes zu bieten.

Sieger wird „Act des Monats“

Ausdrücklich nicht erwünscht ist es laut Zillmer jedoch, erfolgreiche Welthits nachzuempfinden. Darüber hinaus gibt es eine einzige rote Linie, die unverrückbar ist: Extremistische Gesinnungen haben bei „Open Mic“ nichts zu suchen, so die Veranstalter. Zum Finale jeder einzelnen Show wird der- oder diejenige, der oder die sich am eindrücklichsten in die Herzen des Publikums gespielt hat, zum „Act des Monats“ gekürt. Bei jeder Zinnowitzer Show sind neben drei Künstlern aus Berlin auch drei aus dem Nordosten dabei.

Termine und Paten der jeweiligen Talentebühne: 21. April: Pate ist der erfolgreiche Poetryslamer Dominik Bartels; 13. Mai: Pate ist Burkhard von Puttkammer, Bariton aus Berlin, klassisches Kunstlied; 16. Juni: Paten sind Robert Meyer (Zinnowitz) sowie sein Partner Roman „Schaule“ Zilski; 24. Juli: Pate ist Thomas Putensen (Insel Usedom/Greifswald/Stralsund), Liedermacher Komponist, Schauspieler; 23. September: Pate: LÜÜL aus Berlin, Liedermacher, Komponist und Sänger; 25. November: Jens Schnibben (Stralsund/Insel Usedom, Chef der Trommelgruppe „Trommel mit!“ ; Die Shows beginnen jeweils 20 Uhr in der Blechbüchse Zinnowitz. Kontakt für an der Teilnahme interessierte Nachwuchskünstler: hallo@arno-zillmer.de

„Wir versprechen uns einiges von diesem neuen, tollen Format“, sagt Victoria Dierkes, die in der Zinnowitzer Kurverwaltung für Kultur und Veranstaltungen verantwortlich zeichnet. Zum einen soll dem künstlerischen Nachwuchs eine zusätzliche Auftrittsmöglichkeit gegeben werden, aus der womöglich weitere Verpflichtungen auf Usedomer Bühnen, in Kurmuscheln und auf Konzertplätzen resultieren.

Veranstaltungen auch in der Nebensaison

„Und dann bieten wir damit in der Nebensaison zusätzliche, spannende Events für Einheimische wie auch Touristen an, die sie im Trockenen und Warmen verfolgen können.“ Von daher hatte sich auch die Kooperation mit der Vorpommerschen Landesbühne als Betreiber der „Blechbüchse“ angeboten.

Um gemeinsam erfolgreich zu sein, nimmt das Ostseebad Zinnowitz übrigens auch eine bemerkenswerte Summe für das Austragen und Gelingen der Shows in die Hand; getreu dem Slogan „No risk, no fun“. Ob sich die Finanzen aus dem Ticketverkauf am Ende komplett refinanzieren lassen, vermag momentan freilich noch niemand zu sagen. Den Versuch sei es auf jeden Fall wert, meint Dierkes, die der Premiere bereits entgegenfiebert.

Veranstalter gespannt auf die neuen Talente

Zillmer, der auf Bühnen Deutschlands, Österreichs und Englands sowie unter anderem vor und mit Künstlern wie Karat, Renft, Udo Lindenberg und Nena aufgetreten ist, singt und spielt vorrangig Geschichten aus seinem eigenen Leben. In euphorischem Pop, kraftvollem Rock und gefühlvollen Balladen; immer gut geeignet dafür, dass sich seine Zuhörer darin wiederfinden.

In seiner Vita findet man neben der künstlerischen Findung auch eine Ausbildung und berufliche Praxis als Sozialpädagoge und Musikcoach. Ein deutlicher Fingerzeig darauf, dass ihm also immer die Belange des Nachwuchses besonders am Herzen lagen und liegen.

Von daher hofft er nun vor der Auftaktveranstaltung in Zinnowitz darauf, dass sich reichlich begeisterungsfähige Laienkünstler aus Vorpommern für eine Teilnahme am „Open Mic“ melden. Nebenher winkt ihnen auch eine kleine Aufwandsentschädigung. Die Organisation und Zusammenstellung der insgesamt sechs Programmabende übernehmen Zillmer, Schnibben und das „Open Mic“-Team.

Von Steffen Adler