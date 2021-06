Opernale 2021 macht im August in Wolgast Station

Wolgast

Hochkarätiges Theater nimmt in diesem Sommer Kurs auf Wolgast. Martin Schröter, Manager des „Postel“, hat sich mit seinem Hotel erfolgreich als Spielstätte für die Opernale 2021 beworben, die nun am 28. August mit dem Stück „Luise Greger, eine pommersche Gans“ in dem historischen Postgebäude am Platz der Jugend Station machen wird.

„Gespielt wird um 20 Uhr im Foyer des ,Postel’, wo seit dem Winter auch unser großer Flügel steht. Wir gehen, vorbehaltlich der Corona-Entwicklung, davon aus, dass wir etwa 40 Zuschauer begrüßen können“, blickt der Gastgeber voraus, in dessen Haus die etwa zehnköpfige Theatercrew auch logieren wird. Schröter ist seit langer Zeit mit Henriette Sehmsdorf, der künstlerischen Leiterin der Opernale, bekannt. Sie nahm vor knapp zehn Jahren am grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Festival „Kunst-Kultur Kajüte“ (Kukuka) teil, das der Wolgaster organisierte und von dem damals auch die Stadt am Peenestrom profitierte.

Für das Stück „Luise Greger, eine pommersche Gans“ wird längst eifrig geprobt. Im Bild Liesing, die junge Luise (Friederike Schnepf) und alte Luise (Joana-Maria Rueffer). Quelle: Henriette Sehmsdorf

Erinnerung an Luise Gregers Schicksal

Luise Greger, der die Opernale in diesem Jahr ihre Musiktheater-Uraufführung widmet, ist eine 1861 in Greifswald geborenen Komponistin, Pianistin und Sängerin. „In Greifswald bin ich geboren, dort wo es die vielen fetten Gänse gibt. Ich bin auch eine von den Gänsen“, witzelte Luise Greger 82-jährig und versuchte so intuitiv, ihrem Schicksal in der psychiatrischen Landesheilanstalt von Hessen zu entkommen.

Ende 1943 wurde die körperlich und seelisch kerngesunde, lediglich etwas altersdemente Komponistin von ihrem Seniorenwohnheim in Hofgeismar nach Merxhausen überführt, dem ärztlichen Attest nach wegen zunehmender „seniler Seelenstörung“. Durch „gezielte Unterversorgung“, die das aktive Euthanasieprogramm der Nazis abgelöst hatte, starb sie am 15. Januar 1944.

Eintrittskarten ab Mitte Juli zu haben

Das Aufnahmegespräch zwischen Arzt und Patientin sowie weitere Eintragungen in die Krankenakte bilden den Rahmen des Musiktheaterstücks, das den Zuschauer auf eine innere Zeitreise Luise Gregers in Anbetracht des nahenden Todes mitnimmt. Auf dieser Reise begegnet sie ihrem zweiten Ich, der 25-jährigen Liesing aus den Greifswalder Jahren, einer jungen, talentierten Frau voller Lebensmut und -freude. Zusammen blicken sie zurück auf eine unbeschwerte Jugend...

Eintrittskarten sind ab Mitte Juli zum Preis von 25 Euro (plus eventuell anfallender Gebühren) an der Rezeption des „Postel“ (Reservierung: info@post-aus-wolgast.de) und bei der Stadtinformation Wolgast erhältlich. Die Besucher werden gebeten, auf die aktuell geltenden Corona-Regeln zu achten.

Von Tom Schröter