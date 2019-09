Vorpommern

Zehn Abende und mehr als 1200 Besucher: „Clanga pomarina. Die Schreiadleroper“, aktuelle Produktion des Opernale Instituts für Musik und Theater in Vorpommern, ist schon jetzt ein Erfolgsstück. Viel Beifall und glückliche Gesichter von Besuchern an allen zehn Aufführungsorten künden seit der ausverkauften Uraufführung am 10. August im Vogelpark Marlow von einem Konzept, das passionierte Opernale-Liebhaber wie Neulinge gleichermaßen begeistert. Nun stehen mit Stolpe an der Peene, Ribnitz und Greifswald am Donnerstag, Freitag und Sonnabend die drei letzten Stationen des Festivals on Tour im Kalender.

Das neue Musiktheaterstück von Henriette Sehmsdorf (Text) und Benjamin Saupe (Musik) steht nicht nur für hochklassige Kultur. Es informiert zugleich, bewegt und bietet reichlich Diskussionsstoff über Natur und Naturschutz, Landwirtschaft und alternative Energiegewinnung bis hin zu der alles entscheidenden Frage: Wie und wovon wollen wir künftig leben? Das zeigte sich auch in den Gesprächsrunden mit dem Publikum und Experten, die nach den Sonntagsvorstellungen in Klein Jasedow, Grimmen und Klempenow stattfanden.

Unerwartete Resonanz von Kindern

„Wir freuen uns, viele Menschen auf dem Land erreicht zu haben. An sechs Orten waren die Karten ausverkauft“, freut sich Henriette Sehmsdorf, künstlerische Leiterin, und fügt hinzu: „Besonders positiv überrascht sind wir über die ganz unerwartete Resonanz bei Kindern und Jugendlichen. Eltern berichten uns, dass ihre Kinder mit Begeisterung zu Hause Szenen aus dem Stück als Adlerküken nachspielen. Ein Junge war so inspiriert, dass er für seine Schule einen Vortrag über den Schreiadler erarbeitet. Da haben wir wohl einen Nerv getroffen, mit dem wir gar nicht gerechnet haben.“

Die Geschichte des Schreiadlers Rainer geht zweifelsfrei ans Herz. Nicht nur dass die Gesangssolisten Jacoba Arekhi (Sopran), Collin André Schöning (Tenor) und Lars Grünwoldt (Bariton) sowie die Puppenspieler Heiki Ikkola und Sabine Köhler dem Zugvogel mit ihren Auftritten und Spielszenen viel Leben einhauchen. Das Stück über den bedrohten Adler gewinnt zugleich durch die Fülle an Informationen über die Lebensweise, Fortpflanzung und Überwinterungsgebiete. Dabei wirkt die kurzweilige Inszenierung nicht besserwisserisch, sondern klärt im besten Sinne des Wortes auf. Nicht zuletzt über die Gefährdung durch den Menschen – über die Zerstörung von Bruthabitaten, die Bejagung im Libanon und die Kriegseinflüsse während des Zugs in den Süden.

Ernst, aber auch urkomisch

So ernst und traurig das Thema auch daherkommt, so witzig und unterhaltsam ist es letztlich gestrickt. Die Opernale-Macher beweisen einmal mehr ihren Sinn für Komik, punkten mit musikalischem Streitgespräch über die Klangwelt des gefiederten Protagonisten und nutzen ausgesuchte Filmsequenzen zur Visualisierung der Geschichte.

Wer sich das Musiktheater noch anschauen möchte: Ein Besuch am Donnerstag in Stolpe etwa lohnt gleich mehrfach. An der Peene kann man nämlich mit etwas Glück einen Schreiadler live in seinem „Revier“ beobachten oder mit dem Solarboot eine Fahrt über den Fluss unternehmen, bevor man die Opernale in der Haferscheune am Gutshaus besucht. Anlässlich der Aufführung wurde der Donnerstag auch zum Netzwerktag erklärt. Musik des 21. Jahrhunderts in den über 600 Jahre alten Mauern der Klosterkirche in Ribnitz zu hören, verspricht am Freitag ein ganz besonderes Erlebnis zu werden. Zumal die Nonnenempore ein sehr intimer Raum für eine Opernaufführung ist. Die letzte Vorstellung am 7. September im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald ist ausverkauft. Nur an der Abendkasse sind eventuell Restkarten zu haben. Karten an allen mvticket.de-Vorverkaufsstellen, bei den Veranstaltern vor Ort und unter www.opernale.de

Von Petra Hase