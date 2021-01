Opernale widmet sich Greifswalder Komponistin Luise Greger

Greifswald

Ein Benefizkonzert soll den Auftakt zum Opernale-Jahr 2021 geben. „Ursprünglich für den 31. Januar geplant, haben wir es aufgrund der Corona-Situation nun auf den 28. März verschoben“, kündigt Ute Schindler vom Festivalteam an. Katharina Treutler am Klavier, Cellist Jonathan Weigle und die Sänger Lars Grünwoldt und Klara-Henrike Breitsprecher bringen Werke von Robert und Clara Schumann sowie Fanny Hensel zu Gehör. Zudem erklingen Lieder von Luise Greger – zur musikalischen Einstimmung auf die Opernale im Spätsommer. Das Musiktheater widmet sich 2021 Leben und Werk dieser Greifswalder Komponistin, Pianistin und Sängerin mit der Uraufführung „ Luise Greger, eine pommersche Gans“. Der Erlös des Konzerts werde diesem Projekt und den mitwirkenden Künstlern zugute kommen.

Opernale-Aktie garantiert kulturelle Rendite

Unterstützung erfährt die Opernale traditionell auch von ihren Aktionären. Ab sofort können Interessenten die Luise-Greger-Aktie erwerben. „Der Nennwert beträgt 70 Euro. Aber es ist vor allem eine ideelle Aktie, die den besonderen Mehrwert bürgerschaftlichen Engagements und eine hohe kulturelle Rendite garantiert. Sie gilt gleichzeitig als Eintrittskarte für den Besuch einer Vorstellung der Opernale in diesem Jahr“, sagt die Künstlerische Leiterin, Henriette Sehmsdorf. Sie freue sich auf viele Kunstliebhaber, die sich unter karten@opernale.de melden, um Aktionär zu werden.

Neue Aufführungsorte geplant

Auch wenn das neue Jahr gerade erst begann, haben die Festivalmacher den Sommer schon fest im Blick. „Vom 20. August bis 19. September gehen wir auf Tour und setzen mit dem neuen Musiktheaterwerk unsere Reihe der Wiederentdeckung bemerkenswerter pommerscher Frauen fort“, sagt Sehmsdorf. Luise Greger (1861 – 1944) verbrachte ihre prägenden ersten 26 Lebensjahre in Greifswald. „Während ihr der spätere Wohnort Kassel ein Festival widmet, ist sie in ihrer Geburtsstadt noch immer unbekannt. Das soll sich nun ändern“, fügt Henriette Sehmsdorf hinzu. „Erneut konnten wir Ulrich Frohriep für die Textfassung gewinnen. Musikalisch greifen wir auf das reiche musikalische Schaffen von Luise Greger zurück, das Benjamin Saupe sowohl arrangiert als auch zusammen mit eigenen Kompositionen zu einem neuen Werk zusammenfügt“, berichtet Sehmsdorf. Noch stehen nicht alle Aufführungsorte fest. Aber in jedem Fall sollen auf der Opernale-Landkarte zu den bisherigen 55 Spielorten weitere hinzukommen.

Schaufenster macht Lust auf Musiktheater

Passanten der Greifswalder Innenstadt sind vielleicht schon auf das Schaufenster in der Lutherstraße/ Ecke Lange Straße aufmerksam geworden, das Therése Altenburg und Johanna Tepe vom Opernale-Team dieser Tage gestalteten. Es wurde von Georg Meier, Greifswalder Künstler und Theaterpädagoge, zur Verfügung gestellt. Fotokopien von Luise Greger und ihrer Familie, Reproduktionen von Liedern und andere Dokumente machen Lust auf einen Besuch der künftigen Musiktheateraufführung, um mehr über diese Frau zu erfahren. „Eine starke, couragierte Frau, die auch auf Konzertreisen ging, was für damalige Verhältnisse außergewöhnlich war“, bemerkt Therése Altenburg, die über Luise Greger gerade ihre Masterarbeit schreibt. Die 26-Jährige, die aus Wolgast stammt, studiert an der Essener Folkwang Universität der Künste Musikdramaturgie.

Info: Eintritt Benefizkonzert am 28. März um 11 und um 15 Uhr in der Straze, Stralsunder Straße 10/11, auf Spendenbasis. Anmeldung notwendig unter https://tix.straze.de/Opernale1/ (11 Uhr), https://tix.straze.de/Opernale2/ (15 Uhr). Kartenvorverkauf für die Uraufführung ab Juni.

