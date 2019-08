Wolgast

Ein besonderer Hörgenuss ist am Freitag, dem 23. August, um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Wolgast zu erleben. Das „Polisens Konsertorkester“ aus dem schwedischen Göteborg, das auf Einladung des Greifswalder Schwedenkontors in unserer Küstenregion weilt und durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald tourt, gibt in Wolgast ein Gastspiel. Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

Von Tom Schröter