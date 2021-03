Insel Usedom

Seit zwei Jahren ist Diplom-Kirchenmusikerin Dr. Ina Altripp im Rahmen der Projektstelle Orgelunterricht im Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis tätig. Die 50-Prozent-Stelle war von der pommerschen Synode auf Empfehlung des Kirchenkreisrats eingerichtet worden. Grund war der große Bedarf an Organistinnen und Organisten in den Gemeinden des Kirchenkreises.

Mit der Projektstelle sollen Ehrenamtliche für das gottesdienstliche Orgelspiel ausgebildet und deren Engagement gefördert und dauerhaft gefestigt werden. Darüber hinaus sollen auch jüngere Menschen an das Instrument Orgel herangeführt werden. Nach den ersten beiden Jahren der Projektstelle zieht Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer ein positives Fazit.

Geeignete Orgeln auch auf Usedom

Derzeit unterrichtet Ina Altripp 25 Schülerinnen und Schüler aus allen drei Propsteien des Kirchenkreises. Darunter sind alle Generationen, die Altersspanne reicht von 9 bis 70 Jahren. Um trotz der großen Entfernungen möglichst vielen Interessierten die Teilnahme am Unterricht zu erleichtern, ist Ina Altripp viel unterwegs und hat in allen drei Propsteien mehrere Kirchen mit geeigneten Orgeln als Unterrichtsorte etabliert.

So vermittelt die Kirchenmusikerin das Orgelspiel bisher in Franzburg, Richtenberg und Grimmen (Propstei Stralsund), in Usedom, Morgenitz, Mellenthin, Liepe, Zinnowitz und Koserow (Propstei Pasewalk) sowie in Dersekow, Sassen, Görmin, Kröslin und Weitenhagen (Propstei Demmin). „Seit dem Beginn der Corona-Zeit unterrichte ich entsprechend der jeweiligen Vorgaben, das bedeutet in der Regel nur noch jeweils zwei Schüler hintereinander an einer Orgel“, erläutert Ina Altripp die Herausforderungen der Pandemie.

Kirchenmusikerin sieht sich als Orgelbotschafterin

Für die Teilnahme am Orgelunterricht sei es kein Hindernis, wenn Interessierte noch kein Tasteninstrument spielen können, versichert Altripp. Sechs ihrer Schüler beteiligen sich bereits am gottesdienstlichen Orgelspiel. Einige weitere werden voraussichtlich noch in diesem Jahr damit beginnen können. Die Teilnahme wolle sie aber nicht vom aktiven Glaubensleben abhängig machen, vielmehr sehe sie sich als „Orgelbotschafterin“, die das Interesse am Instrument wachhält oder fördert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer das Projekt Orgelunterricht und damit den kirchenmusikalischen Nachwuchs unterstützen möchte, kann dies unter Angabe des Verwendungszwecks „027000.46200“ unter der IBAN DE98 5206 0410 0505 4302 24 tun.

Von Sebastian Kühl