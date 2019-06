Koserow

45 Minuten dauerte es, da waren alle Beschlüsse gefasst, Eidesformeln gesprochen und Ausschüsse besetzt. Die im Mai neu gewählte Koserower Gemeindevertreter nahmen umgehend und konstruktiv ihre Arbeit auf. An der Spitze der alte und neue Bürgermeister Rene König, der seine ehrenamtlichen Mitstreiter ermunterte, auch in der neuen Legislatur Partei- und Vereinsinteressen hintenan zu stellen und ausschließlich zugunsten der Einwohner und Gäste Koserows zu wirken. Das habe sich bisher gelohnt und offenbar auch bezahlt gemacht. Immerhin verzeichnet das Bernsteinbad für das erste Halbjahr 2019 einen Zuwachs an Gästen in Höhe von 15 Prozent.

Zu Königs Stellvertretern wählte das Gremium mit Friedhelm Lietz und Karsten Mußgang erneut gestandene Gemeindevertreter, die in diesen Funktionen bereits Erfahrung haben. Lietz erhielt zudem, wie Steffen Richter, eine Ehrennadel für langjähriges kommunalpolitisches Engagement. Die Begrüßungsworte des Abends oblagen indes dem ältesten Gemeindevertreter, Arnulf Parow.

Bei der Besetzung der Ausschüsse wurde darauf geachtet, gestandenen Abgeordneten Neulinge oder wieder ins Ortsparlament eingezogene Bürger -etwa Karina Bast, Thomas Wellnitz und Frank Buch sowie Maik Ganschow an die Seite zu stellen. Die Ortspolitiker beschlossen außerdem die korrigierte Hauptsatzung des Seebades, die den Ehrenamtlern nunmehr einen Vergütungssockel von monatlich 30 Euro einräumt. Die ebenfalls angenommene Geschäftsordnung soll laut Amtschef Rene Bergmann dazu dienen, die Arbeit künftig nahezu komplett zu digitalisieren, sodass der Koserower Rat – als inselweites Modell – weitgehend papierlos arbeiten kann. Unmittelbar im Anschluss an die Konstituierung verständigte sich das Gremium zu mehreren Bauanträgen und -vorhaben, um Fristen einzuhalten.

Schmunzler am Rande: Neuer „Getränkeverantwortlicher“ der Gemeindevertretung ist Arnulf Parow. Ihm wurde freilich ruck-zuck der Zweifel genommen, etwa als großzügiger Sponsor für heiße Sitzungsabende fungieren zu müssen. Die Gemeindevertreter bezahlen ihr Bier und Wasser selbst, allerdings hat der Hotelier dafür Sorge zu tragen, dass immer ausreichend gefüllte und gekühlte Getränke bereit stehen. Auch darauf einigte man sich schnell und ohne Widerspruch.

Steffen Adler